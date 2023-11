Kraj velike karijere: Povukao se čuveni italijanski fudbaler

Još jedna velika fudbalska karijera je završena – Fabio Kvaljarela je odlučio da se povuče dva mjeseca prije 41. rođendana.

Fabio Kvaljarela, koji je tokom posljednjih sedam godina postao ikona navijača Sampdorije, odlučio je da stavi tačku na igračku karijeru, i to nakon čak 556 mečeva u elitnom rangu italijanskog fudbala, te 182 gola.

Omladinski staž Kvaljarela je završio u Torinu, u kojem se upoznao sa seniorskim fudbalom. Iz ovog kluba, čiji član prvog tima je bio šest godina (od 1999. do 2005. godine), slali su ga na pozajmice u Fiorentinu i Kjeti, a potom su se nizali Askoli, Sampdorija (u dva navrata), Udineze, Napoli i Juventus, iz kojeg se 2014. godine vratio u Torino prije nego što je 2016. godine ponovo zadužio dres velikana iz Đenove.

U sezoni 2018-19 bio je najbolji strijelac Serije A sa 26 golova na 37 nastupa, a iz te sezone dolazi i jedan od najljepših golova njegove karijere. Bilo je to 2. septembra 2018. godine, kada su Đenovljani na Marasiju nadigrali Napoli, a Kvaljarela je postigao sjajan gol koji se našao u konkurenciji za nagradu Ferenc Puškaš.

