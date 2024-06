Kramarić: Želimo ostati u Njemačkoj što duže

Želimo ostati u Njemačkoj što duže, poručio je napadač hrvatske fudbalske reprezentacije, Andrej Kramarić.

On se pred novinarima susreo sa matematičkim pitanjem o tome koliko će Hrvatskoj biti potrebno bodova za plasman u nokaut fazu natjecanja.

Kramarić, međutim, nema namjeru baviti se kalkulacijama.

“Da budem iskren, nisam razmišljao o tome, niti imamo vremena razmišljati. Svaka utakmica nam je najbitnija, Albanija je sad glavna. Tražimo pobjedu, bez toga ništa drugo niti ne računamo. Tri boda iz ove utakmice su nam najbitnija, to je ono što se od nas očekuje. Kasnije ćemo vidjeti što će biti s Italijom”, istakao je Kramarić.

Govorio je i o razgovorima u svlačionici poslije Španije.

"Naravno da smo pričali, ali... Moje je mišljenje da nije to tako loše izgledalo kako izgleda rezultat. To je nogomet, primiš pa ne zabiješ i na kraju ispadne 3:0. Nije to tako kritično izgledalo kako se piše. To je nogomet, idemo dalje, ta tema me više ne zanima, fokus je na Albaniji. Što je bilo, bilo je. Znamo što je ispred nas, gas do daske. Moramo dati sve od sebe, pobijediti, neka ovaj put bude malo više sreće”, istakao je Kramarić.

Ova je generacija već prolazila grupu uprkos porazu u prvoj utakmici na Euru.

“Voljeli bismo da smo dobili utakmicu, ali koliko tu pomaže iskustvo, ne znam... Jednostavno, to je nogomet. Gubiš ili pobjeđuješ svaki treći, četvrti dan. Nekad vam nogomet da, nekad ne da. Nevezano uz iskustvo, dat ćemo maksimum pa što bude. Voljeli bismo da se grupna faza završi na najljepši mogući način, to nam je cilj. Fokusirani smo i motivirani, da probamo ostati što dulje ovdje, uživati u ovom okruženju i podršci, ovo nam je velika prilika, bilo bi šteta ne iskoristiti ovakvo "domaće" prvenstvo”, kaže Kramarić.

Govorio je i o albanskim bekovima koje su Italijani prilično namučili.

“Gledali smo utakmicu između Albanije i Italije. Albanija će se organizirano braniti, a mi ćemo pokušavati pronaći te zone u kojima možemo biti opasni, možda su protiv Albanije izgledali njihovi bekovi malo slobodniji, ali nikad ne znate što nosi utakmica. Albanci će biti tristo posto motivirani, prvi su im nastupi na velikim turnirima, neće biti lako. Znamo da je teško probijati defenzivne protivnike, bit će jako bitno strpljenje, iskoristiti prilike koje se događaju. I biti defenzivno odgovoran da ne bude njihovih kontri. To će biti slična utakmica kao protiv Italije”, kaže Kramarić.

Kramarić je nedavno zabio “hat-trick” Bajernu pa je dobio pitanje bi li mu draži bio gol protiv Albanije.

“Svaki gol je poseban. Za mene i momčad, mislim da je teško to uspoređivati, vraćati se na nešto prije mjesec dana. Tad sam uživao, izborili smo Europu s Hoffenheimom, ali neću pričati o nećemo što je bilo prije mjesec dana. Tu smo zbog reprezentacije i Eura, ne treba se vraćati u prošlost. Dat ću sve od sebe za momčad i Hrvatsku, za pobjedu. Nije bitno tko zabija. Fokus na tri boda, ma neka bude kao i protiv Rusije u Splitu, neka bude autogol, samo da dobijemo”, kazao je Kramarić.

