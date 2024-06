Srbija mora da konkretnije napadne (FOTO/VIDEO)

Srbija odlučujući meč u grupnoj fazi Evropskog prvenstva u Njemačkoj igrati protiv selekcije Danske. ’’Orlovi’’ su u prva dva kola C grupe kontinentalnog šampionata osvojili svega jedan bod, pa je pred mečeve posljednje runde na začelju tabele. Međutim, situacija je jasna, pobjeda ih vodi dalje.

65' - Srbija bolja i konrketnija u drugom dijelu. Promjene na poluvremenu su urodile plodom, ali još uvijek nedovoljno jer ''orlovima'' treba trijumf.

54' - Srbiju su centimetri dijelili od vodstva. Jović, koji je ušao na startu drugog dijela, se za malo našao iza odbrane Danske, tako da rezultat ostaje 0:0.

45+1 - Kraj prvog poluvremena. Nije Srbija puno toga pokazala, moraće ovo bolje i više u drugom dijelu ako se želi ostvariti pozitivan rezultat.

45+ - Igraće se još jedan minut.

40' - Ne mijenja se puno toga. Danci napadaju i pokušavaju da pronađu put do gola, ali za sada se najviše pita Predrag Rajković.

28' - Srbija je malo ranije primila gol, ali se on neće računati jer je lopta napustila igralište. Centrirao je Eriksen desnom nogom sa desne strane, posle čega je lopta završila iza leđa našeg golmana. Srećom, em je ona pre toga izašla, em je Vind napravio faul nad Rajkovićem.

22' - Eriksen je dobro šutirao sa distance, ali je Predrag Rajković sjajno odbranio.

20' -Ne mijenja se puno toga na terenu. Borba se odvija na sredini terena. Srbija je u tom dijelu terena ušla dosta čvršće nego u prethodnim utakmicama.

9' - Srbija se našla u problemu već od samog starta. Naime, Nikola Milenković je požutio a s obzirom kakva borba tek predstoji ovo je veliki problem za odbranu Srbije.

5' - Tvrd početak.Vidi se da ni Danska ni Srbija ne žele da naprave odmah na startu veliku grešku koja bi ih mogla staviti odmah na početku u zaostatak.

20:52 - Novak je uživo stigao u Minhen da bodri Srbiju, a pozdravio se i sa fudbalerima Srbije koji su izašli na zagrijevanje.

