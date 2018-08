Kristijano: Ferguson mi je bio kao otac

Kristijano Ronaldo pričao je o svom odnosu sa bivšim trenerom Aleksom Fergusonom.

Ferguson je Ronalda trenirao dok je portugalski fudbaler bio u Mančester junajtedu, za koji je nastupao do 2009. i prelaska u madridski Real.

Ronaldo je za svog novog sponzora DAZN pričao o uticaju Fergija na njega, kako mu je pomogao da se privikne na novu sredinu i šta mu je Ferguson značio.

"Naravno, na početku moje karijere on (Ferguson) je bio veoma bitan jer sam prešao iz Sportinga u Mančester, ali zadržao portugalski mentalitet – previše driblinga, a ni donošenje odluka mi nije bilo najbolje. On me je naučio dosta toga, jer u Premijer ligi nisu tako lako 'padali' na moje finte. Kao što sam rekao mnogo puta, on me je naučio svemu. Bio mi je kao otac i mnogo mi je pomogao u Junajtedu", rekao je Ronaldo.

Kristijano Ronaldo je devet godina proveo u Real Madridu, sa kojim je raskrstio prešavši u torinski Juventus. Ipak, uticaj Fergusona u njegovom životu se osjeća i dan danas.

