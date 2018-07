Kristof Mecelder za "Nezavisne": Hrvatska izrasla u favorita

Svjetsko prvenstvo u Rusiji ušlo je u završnu fazu i već dugo je jasno da će svijet dobiti novog vladara.

Njemačka je ispala u grupi, što je razočaralo i nekada stamenog defanzivca "elfa" Kristofa Meceldera, koji je u razgovoru za "Nezavisne" istakao da uživa u igrama Belgije i Francuske te da je Hrvatska napokon napravila iskorak, s obzirom na kvalitet koji posjeduje već godinama.

Večeras i sutra od 20 časova na programu su mečevi polufinala Mundijala u Rusiji i snage će odmjeriti Francuska i Belgija te Hrvatska i Engleska.

U završnici su ostale četiri selekcije iz Evrope, a malo zaljubljenika u fudbal je očekivalo da će među četiri tima ostati Hrvatska i Engleska. Nekada fudbaler Real Madrida, Borusija Dortmunda, Šalkea... istakao je da je Hrvatska na svakom od prethodnih turnira igrala dobro, ali im je sve dosad falilo ono nešto.

"Hrvatska je, kao Belgija, dosad igrala nekoliko dobrih turnira, ali nisu mogli da naprave odlučujući korak kako bi postali jedni od favorita za titulu. Ove godine su to uspjeli i imaju odličan miks individualnih kvaliteta, ravnoteže, mentaliteta i timskog duha", rekao je Mecelder, koji je s Njemačkom bio vicešampion svijeta i Evrope.

NN: Ko su po Vašem miščlenju favoriti polufinala i šta može da bude presudno u ova dva meča?

MECELDER: Svjetsko prvenstvo se sada pretvorilo u takmičenje evropskih selekcija. Francuska i Belgija su dosad prikazale najbolje partije. Meni se lično sviđa mladi engleski tim. Što se tiče Hrvatske, pokazali su stabilnost tokom cijelog turnira. Očekuju nas veoma uzbudljivi mečevi, u kojima ekipe moraju da izbjegnu jeftine greške, koje mogu da budu kobne. Impuls će biti ključni faktor polufinala.

NN: Veliko je iznenađenje rana eliminacija Njemačke. Šta se desilo s ekipom, da li su potrebne promjene?

MECELDER: Njemačka mora da se promijeni, kao što su to već učinile Francuska i Španija, a tim putem će morati da idu Italija, Holandija i Argentina. Mora da dođe do promjene generacije i na scenu treba da dođu igrači koji su osvojili Kup konfederacija i Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine. Uz to, moramo da promijenimo naš stil igre. Posjed lopte i dominacija moraju da nas vode do šesnaesterca i moramo da stvaramo šanse. Potreban nam je napadač koji ima mnogo veće individualne kvalitete.

NN: Kako biste ocijenili Svjetsko prvenstvo, bilo je dosta ekipa kojima je akcenat bio na defanzivi?

MECELDER: S jedne strane Svjetsko prvenstvo bi trebalo da bude "kuća" za mnoge manje zemlje iz cijelog svijeta, ali s druge strane defanzivna igra je postala sve važnija. Svjetsko prvenstvo bi trebalo da bude takmičenje na kojem ćemo vidjeti sjajne golove i maestralne poteze, a ne ekipe koje neutrališu same sebe i brane sopstvene živote sa 10 igrača.

NN: Igrali ste dva puta na Svjetskom i jednom na Evropskom prvenstvu, ali ste postali posebni po tome što ste karijeru završili tamo gdje se je i počeli - u amaterskom rangu.

MECELDER: Tus Haltern je moja kuća i mjesto gdje je sve počelo. Volim ovaj klub i volim fudbal u prirodi. To je razlog zbog kojeg sam se vratio na amaterski nivo, želim da pomognem klubu da se ponovo izgradi.

NN: Od 2000. do 2013. ste igrali u tri vrhunska evropska kluba (Borusija, Real i Šalke). Sa 32 godine ste se povukli, ali niste mogli bez fudbala, sada ste na čelu Tus Halterna.

MECELDER: Veoma sam zahvalan i ponosan na sve što sam uradio tokom tih 13 godina profesionalnog fudbala. Sada je moj red da vratim fudbalu za sve što mi je pružio. Želim da prenesem ideje i znanje na nove generacije i nadam se da ću u tome uspjeti.

NN: Tri godine ste igrali za Real Madrid. Kako ste reagovali kada je stigla ponuda siguran sam da se niste mnogo dvoumili?

MECELDER: Tako je, nisam mnogo razmišljao kada je stigla ponuda Reala. Želio sam da prihvatim ovaj veliki izazov i pređem u najveći klub na svijetu, da igram s najboljim igračima svijeta.

NN: U to vrijeme ste bili jedan od najboljih defanzivaca svijeta. Koliko je žrtvovanja potrebno da bi fudbaler imao karijeru kao što je Vaša?

MECELDER: Mnogo igrača sanja da se profesionalno bavi fudbalom. Kod mene je to bio miks žrtvovanja, napornog rada, discipline, sreće i rada pod velikim pritiskom. Svi koji su bili profesionalni su prošli ovako dug put kako bi u tome i uspjeli.

NN: Kada podvučete crtu da li žalite za nečim?

MECELDER: Pa, izgubio sam dva finala s Njemačkom - 2002. Svjetsko prvenstvo od Brazila i 2008. Evropsko prvenstvo od Španije. To su sigurno stvari zbog kojih najviše žalim i koje bih volio da promijenim.