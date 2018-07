Kritike na račun Nejmara ne prestaju: Urnebesne montaže na Twitteru

Fudbaler Brazila Nejmar Džunior nije baš najomiljeniji na ovom Svjetskom prvenstvu zbog njegovih teatralnih padova i glume koja izaziva mučninu kod svih pravih ljubitelja fudbala.

Selektor Irske Martin O'Nil, samo je jedan u nizu koji je kritikovao Brazilca. On je rekao da Nejmar vjerovatno ima vrlo nizak prag bola i da ne bi volio da ga vidi na izlasku iz doktorove ordinacije. Prema brazilskoj zvijezdi nisu bili blagi ni ljubitelji fudbala na društvenim mrežama.

Nejmar je dao prvi i asistirao za drugi gol Brazila u pobjedi "Selesaa" nad Meksikom, čime je obezbijedio četvrtfinale svojoj selekciji.

Ipak, ni ova utakmica nije prošla bez teatralnosti po kojima je naročito prepoznatljiv na prvenstvu u Rusiji. Tako je i protiv Kostarike iznudio penal, pa je odluka promijenjena nakon pregledanja VAR snimka.

Ovog puta, previše je bio teatralan poslije nesportskog poteza Migela Lajuna, koji ga je nagazio i zaslužio crveni karton.

"Njegova reakcija je jadna, potpuno jadna. Mark Klatenburg je u pravu kad kaže da je ovo crveni karton, ali prag bola Nejmara je neverovatno nizak. Ne bih volio da ga vidim kad izađe iz ordinacije nakon što je primio injekciju protiv gripa", rekao je O'Nil za "ITV."

Bivši engleski fudbaler Gari Lineker je na sličan način prokomentarisao Nejmarove padove, a bilo je i onih navijača koji su rekli da bi Brazilac trebalo da bude lopta "jer se stalno kotrlja". Čak su napravili i montažu na taj "fazon".

Treći su mu dodjeljivali Oskara za glumu, a četvrti ga upoređivali sa mlađim blizancem "koga jedva dodirnete, a on padne na pod i pretvara se da umire".

Bilo kako bilo, Nejmarov Brazil sada čeka boljeg iz okršaja Belgije i Japana u četvrtfinalu.



Honestly, #Neymar, the world hates you mate. You are everything that is wrong with modern football...#BRA #WorldCup # BRAMEX pic.twitter.com/53YPTpzllW