Krkić: Zbog napada panike nisam zaigrao za Španiju

LONDON - Španski fudbaler srpskog porijekla Bojan Krkić, nekada jedan od najvećih talenata na svijetu, u ekskluzivnoj ispovesti za "Gardijan" otkrio je da nije dostigao prognozirane visine zbog napada panike sa kojima nije uspio da se izbori.

Sin nekadašnjeg fudbalera OFK Beograda Bojana seniora u mlađim kategorijama Barselone oborio je sve rekorde po broju golova, dobio je nadimak "novi Mesi", ali kada se očekivalo da se potvrdi na seniorskoj sceni nijue uspio.

On je otkrio da je prvi napad panike imao uoči Evropskog prvenstva 2008. godine kada je trebalo da debituje za selekciju Španije na utakmici protiv Francuske, dok je kasnije dato zvanično objašnjenje da je imao upalu stomaka.

"Nisam otputovao na EP zbog napada panike, ali smo rekli da idem na odmor. Bio sam pozvan u špansku reprezentacije protiv Francuske i rekli smo tada da imam upalu stomaka, ali se radilo o napadima panike. Niko ne želi o tako nečemu da govori. Fudbal tako nešto ne zanima“, objasnio je Krkić, koji zbog toga nije bio član tima na putu do osvajanja titule, a jedinu utakmicu za Španiju odigrao je u septembru protiv Jermenije, tri mjeseca kasnije.

Krkić je jako mlad ušao u prvi tim Barselone, a prethodno je blistao u omladinskim selekcijama Španije. Za njega je bila zainteresovana i Srbija, ali je ipak odabrao zemlju u kojoj je rođen.

"Postojao je veliki pritisak, koji nikada nije nestajao. Bilo mi je dobro kada sam ušao u svlačionicu pred meč sa Francuskom, ali odjednom je počela vrtoglavica i savladala me panika. To je bio prvi put, a potom sam imao sve teže napade“, ispričao je on.

Kada ga je u špansku reprezentaciju pozvao selektor Luis Aragones, Krkić je morao da otkaže.

"Bio sam u automobilu na putu ka treningu kada je stigao poziv. Rekao sam: Žao mi je što to moram da kažem, ali ne mogu. Došao sam u Nou Kamp i Karles Pujol mi je rekao 'Bojane biću uz tebe', a ja sam mu odgovorio 'Puji, ne mogu' i narednog dana sam pročitao u novini 'Španija zove Bojana, on odgovara sa ne'", kazao je Krkić.

Rekao je da je poslije tog natpisa u novinama počelo negativno pisanje i pokušaji kluba da ga zaštite.

"Danas 10 godina kasnije ne iznenađuju me reakcije. Ljudima pada teško da priznaju da im ide loše i sve što je važno u fudbalu je da je sve u redu i da sve dobro izgleda", konstatovao je on.

Ocijenio je, povodom odlaska iz Barselone u Romu ljeta 2011. godine rekao da bi bilo bolje da je ostao.

I pored neiskorišćenih šansi Krkić ne gleda negativno na prošlost.

"Najvažnija su iskustva koja si stekao. Niko ti ih ne može uzeti. A oni koji su loše govorili o tebi oni će te zaboraviti, a potom ostajem samo ja, moj ponos, jedinstveni trenuci, koje mnogi igrači nikada nisu doživjeli. Volim fudbal i niko mi to nikada ne može uzeti. Ponosan sam na svoju karijeru, uživam još u fudbalu i nemam namjeru da tako brzo prestanem", poručuje Krkić, koji ima samo 27 godina.

On je poslije Rome igrao za Milan, Ajaks, Stouk, Majnc, a prethodnu sezonu proveo je u Alavesu.