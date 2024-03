Kros i Madrid nastavljaju zajedno

Real Madrid je obezbijedio još jedan veoma važan potpis za narednu sezonu, Toni Kros će, kako sada stvari stoje, ostati u klubu do 2025. godine.

Sada već možemo reći legenda Real Madrida je odlučio da produži ugovor sa ’’Galaktikosima’’ na još jednu sezonu, a to će mu ukupno biti 11. sezona u dresu madridskog kluba.

Dugo su se vodili pregovori oko novog ugovora, a sada ostaju samo finalni detalji koji će u narednim danima biti realizovani. Kros i danas predstavlja važan ’’šraf“ u igri Real Madrida, sa pune 34 godine igra na zavidnom nivou i gospodari sredinom terena. Madriđani su u proteklom periodu potpisali nekoliko mladih vezista koji će predstavljati budućnost kluba, a Kros i Luka Modrić predstavljaju lidere ekipe.

Toni Kros se u reprezentativnom prozoru koji je juče završen vratio i u reprezentaciju Nemačke gde je već doprineo u prijateljskim utakmicama sa dvije asistencije. Ove sezone je Nijemac u dresu Real Madrida na 38 utakmica u svim takmičenjima postigao jedan gol i sedam puta asistirao.

