Krstajić: Jović mi obećao gol

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić kaže da je njegov tim remijem u Nemačkoj (1:1) u prijateljskoj utakmici pokazao veliki kvalitet i da je partija u Volfsburgu pravi put kako treba da igra.

"Naša mlada ekipa pokazala je kvalitet i karakter, kao i ima dobar potencijal. Mora da se zna da smo igrali bez sedam, osam zaista važnih igrača. Prvo poluvreme smo delovali veoma dobro, postigli gol, a imali još nekoliko prilika da na odmor odemo sa ubedljivijim vođstvom. Ko zna kako bi se onda do kraja odvijale stvari", rekao je Krstajić poslije utakmice, a prenosi FS.

On je dodao da je normalno da su Nijemci u drugom dijelu uzvratili i da se istakao golman Marko Dmitrović.

"Posle svega viđenog, rezultat je zaslužen. Čestitao bih mojim igračima jer su dali maksimum i to je najbolji pokazatelj kako treba da se igra u dresu Srbije. Uvek do kraja, do maksimuma. Čestitao bih i Nemcima, pre svega na gostoprimstvu", rekao je Krstajić.

On nije krio da ga raduje što je Luka Jović bio strelac i tako potvrdio sjajnu formu baš iz njemačke Bundeslige.

"Luka je potvrdio potencijal i u ovoj utakmici. Obećao mi je pre utakmice da će postići gol, videli ste koliko mu je vremena trebalo. Radi se o sjajnom igraču, odličnog karaktera i pred njim je lepa budućnost", kazao je selektor.

Njemačke novinare zanimala je reakcija Milana Pavkova kod crvenog kartona.

"Crveni karton je možda i jedina loša stvar koja se desila, ali molim i da se razume igrač. Nije bilo namerno, Pavkovu je ovo prva utakmica u dresu reprezentacije", podsjetio je on.

Reprezentacija Srbije u ponedjeljak igra protiv Portugalije u Lisabonu na startu kvalifikacija za EURO 2020.