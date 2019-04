Krstajić: Mnogo bi nam značilo da odemo na EURO

Plasman fudbalske reprezentacije Srbije na Evopsko prvenstvo poslije 20 godina bio bi veoma značajan kako za sam tim, tako i za srpski fudbal i sport uopšte, rekao je selektor Mladen Krstajić.

"Imamo veoma talentovanu generaciju mladih fudbalera. Zajedno sa njima, tu su i iskusni igračci i to je kombinacija za koju verujem da može mnogo da postigne. Mi 20 godina nismo igrali na Evropskim prvenstvima i zaista je teško opisati koliko bi nam značilo da se kvalifikujemo. Imali bismo kontinuitet u učešću na velikim takmičenjima posle dužeg vremena, a benefiti bi bili brojni za srpsku reprezentaciju, za naš fudbal, a i generalno za sport u Srbiji", rekao je Krstajić u intervjuu za sajt FIFA.

Srbija u kvalifikacija za EURO 2020 igra u grupi B, sa Portugalijom, Ukrajinom, Litvanijom i Luksemburgom, a srpski selektor govorio je i koliko je bitno osvajanju boda u Lisabonu (1:1) na početku kvalifikacija.

"Možemo biti posebno zadovoljni osvojenim bodom u Portugaliji. Ekipa je pokazala jedinstvo, karakter, borbeni duh i apetit za pobedom. Srbija može biti ponosna na takve momke. Međutim, još uvek imamo mnogo posla. Ima još sedam mečeva, pričamo o 21 bodu. Neće biti lako osvojiti bodove u bilo kojoj utakmici. Ali, zaista verujem u naš tim i mislim da imamo kvalitet da završimo ove kvalifikacije na jednoj od prve dve pozicije u grupi".

Krstajić je bio upitan i da li je iznenađen fantastičnom sezonom Dušana Tadića, koji je sa holandskim Ajaksom izborio polufinale Lige šampiona u kojem će igrati sa Totenhemom.

"Tadić je sazreo. Ima iskustvo, znanje, liderske osobine i njegove performanse su na najboljem mogućem nivou. Očigledno je da mu je promena kluba prijala i da mu je donela samo dobro. Ajaks je jedan od najvećih evropskih klubova, a on je jedan od najboljih evropskih igrača. To dokazuje iz meča u meč. Nisam uopšte iznenađen. Sve što se događa Tadiću, on je to zaslužio", zaključio je Krstajić.