Krstajić: Sve je u životu moguće, pa i Srbija u finalu SP-a

Mladen Krstajić u Rusiji će ući u istoriju svjetskih fudbalskih prvenstava. Biće prvi selektor ikada na Mudnijalu koji paralelno obavlja i funkciju predsjednika profesionalnog kluba, i to u drugoj državi. Dakle, bez obzira na rezultat fudbalske reprezentacije Srbije, njen selektor i predsjednik Fudbalskog kluba Radnik iz Bijeljine, člana Premijer lige Bosne i Hercegovine, Krstajić ući će u anale planetarnih fudbalskih šampionata koja se igraju od 1930. godine.

Uoči početka priprema za najveću fudbalsku smotru na Zemlji, ističe, Srbija je već napravila uspjeh plasmanom na završni turnir 32 nacionalna tima, koji se igra u Rusiji od 14. juna do 15. jula.

”Naš cilj smo ostvarili plasmanom na SP, obzirom da znamo da Srbija nije učestvovala na velikim takmičenjima u posljednje vrijeme i da smo u kvalifikacijama bili u grupi sa Irskom, Velsom i Austrijom, gdje nismo baš bili u prvom planu. Međutim, zasluženo smo završili prvi na tabeli i plasirali se u Rusiju. Najbitniji cilj je ostvaren. Treba se sada spremiti, napraviti dobru atmosferu u zemlji i sa pozitivnom energijom otići na SP te prezentovati našu naciju na pravi način”, rekao je Krstajić u ekskluzivnom razgovoru za Anadoliju.

Tražićemo šansu u sve tri utakmice

Srbija će igrati u grupi ”E” protiv Kostarike, Švicarske i Brazila.

”Grupa je atraktivna i teška. Brazil je favorit, ali ni favoritima ne bude lako kako ljudi zamišljaju. Kažem ponovo, Brazil jeste favorit, ali i Švicarska ima zavidan kvalitet i visoko je rangirana na FIFA-inoj listi. Kostarika je 25., a mi smo najslabije plasirani na FIFA-inoj rang listi. Situacija je takva da nema loših protivnika. Za svaku utakmicu posebno se treba pripremati. Kroz sve tri utakmice tražićemo našu šansu i svaku gledati ponaosob”, istakao je Krstajić, koji je u kvalifikacijama bio prvi saradnik doskorašnjeg, smijenjenog selektora Srbije Slavoljuba Muslina.

Na SP-u u Rusiji iz regije Zapadnog Balkana nastupiće i Hrvatska, za koju selektor Srbije smatra da ”može otići daleko”.

”Na velikim takmičenjima najvažnije je da imate kontinuitet nastupa, a to Hrvatska ima jer je gotovo stalni učesnik svjetskih i evropskih prvenstva. Imaju odličnu i iskusnu ekipu, trenera ambicioznog i perspektivnog, koji zna šta mu je činiti. Hrvati imaju ozbiljnu šansu da se plasiraju u drugi krug takmičenja. Onda ide knock out faza gdje mogu da doguraju daleko jer imaju kvalitet”, naglasio je Krstajić.

Među favorite za osvajanje titule prvaka svijeta ubraja Njemačku, Brazil i Argentinu, ali vidi i potencijalno iznenađenje na tronu svijeta.

”Manje-više favoriti su, kako mnogi tvrde, Njemačka, Brazil i Argentina. Možda Belgija iz drugog plana iznenadi. To su reprezentacije koje su svima u fokusu”, kazao je Krstajić.

Milorad Mažić brend Srbije

Srbija nije među najboljim reprezentacijama Evrope i svijeta, ali će u Rusiji imati kandidata za finale Mundijala, Milorada Mažića, sudiju finala UEFA-ine Lige šampiona između Real Madrida i Liverpula, 26. maja u Kijevu (Ukrajina). Prije nekoliko dana Mažić je izjavio da bi volio da mu se ne ostvari želja da sudi finale SP-a, aludirajući da bi mu bilo draže da u finalu igra reprezentacija Srbije.

”O Mažiću je suvišno govoriti. Potvrđuje se iz mjeseca u mjesec u našoj ligi i širom Evrope. Dosegao je vrhunac i među top tri ili četiri arbitra je u Evropu. On je dobar brend iz Srbije i na pravi način je prezentuje. Volio bih da to što je izjavio i ostvari mu se. Sve je moguće u životu, pa i to (da Srbija igra u finalu SP-a, op.a.), treba sačekati vrijeme”, govorio je Krstajić.

Kaže da mu je mnogo teže biti selektor.

”Znam šta je lakše, da si igrač, samo što ne možete igrati cijeli život. Dođe vrijeme kada prestanete. Razlika je. Sigurno da je teže biti selektor zemlje u kojoj sam 25 godina, koja je moja zemlja bez obzira na to što dolazim iz Bosne i Hercegovine gdje žive moji roditelji, gdje sam rođen. Od 18. godine živim u Srbiji, igrao sam za Srbiju. Mnogo teže je biti selektor i veća odgovornost. Počastvovan sam što sam u ovoj situaciji sada. Mnogi kažu možda je ranije došao za selektora ili nije još vrijeme bilo?! Ali, ne možemo da biramo vremena kada ćemo i šta uraditi. Jednostavno, trenerski posao je takav, danas ste ovdje, sutra ste na drugom mjestu. Postoje neke stvari sa kojima se prihvatite nositi i preuzeti odgovornost. Znači, ili jeste ili niste.”

BiH ima kvalitetne igrače i dobrog trenera

I u narednom periodu ostaje predsjednik FK Radnik.

”Naš cilj kada smo ulazili u Upravu prije tri i po godine bio je da od Radnika napravimo brend Semberije u Bosni i Hercegovini, da prezentujemo fudbal u BiH na pravi način. To pokušavamo iz godine u godinu, da se dignemo na viši nivo. Igrali smo i Evropu. Radnik je stabilan premijerligaš i to je naš glavni cilj. Veće ambicije ne možemo raditi bez finansijske podrške, tako da trenutno možemo da budemo zadovoljni. Sigurno da ću i dalje biti vezan sa saradnicima za Radnik, sa kojim smo napravili što je malo ko očekivao”, rekao je Krstajić.

Za razliku od Srbije i Hrvatske, Krstajićeva rodna zemlja, Bosna i Hercegovina, neće igrati na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

”Vođeni pod palicom Mehmeda Baždarevića odlično su odradili kvalifikacije, ali nisu imali sreće u Zenici kada je bilo neriješeno da Grčkom, a i izgubili su nesretno na Kipru. Imali su kvalitet da se nađu na završnici u Rusiji. Sada je selektor Robi Prosinečki, bilo je priče i da će Amar Osim da preuzme reprezentaciju, čovjek kojeg zaista poštujem, i njega i njegovog oca. Bosna ima kvalitetne igrače i dobrog trenera i sigurno je da će oni da traže novi šansu za plasman na Evropsko prvenstvo”, mišljenja je Krstajić.

Rođen je 4. marta 1974. godine u Zenici, gdje je od 1984. godine do početka rata 1992. igrao za omladinske selekcije NK Čelik. Krstajićev matični klub ove sezone ispao je u drugu ligu, odnosno od naredne nastupat će u entitetskoj Prvoj ligi Federacije BiH.

”Nažalost, nije mi se ostvarila želja da zaigram za seniorski tim Čelika sticajem tih okolnosti koje su se dešavale devedesetih godina, ali u Zenicu uvijek odem kada imam vremena. Zaista mi je zadovoljstvo otići i družiti se sa ljudima sa kojima sam u kontaktu. Šteta za Zenicu i Premijer ligu BiH što je Čelik ispao, i veliki minus za Zenicu kao grad”, tvrdi Krstajić.

Ni Messi, ni Ronaldo, neko treći, Srbin

Prije SP-a u Rusiji, gdje će uz Krstajića biti još dva selektora rođena u BiH, Sarajlija Vladimir Petković (Švicarska) i Livnjak Zlatko Dalić (Hrvatska), šlag na tortu klupske sezone biće finale Lige šampiona, Real - Liverpul.

”Svi kažu Real, zato što je Real, Real. Međutim, ove sezone Liverpul je uradio neke nemoguće stvari, pa treba sačekati utakmicu. Da vidimo šta će biti...”, istakao je Krstajić, te o najboljem fudbaleru današnjice patriotski, decidno poručio:

”Teško je izdvojiti da li Messi ili Ronaldo. Volio bih da se pojavi neki treći, Srbin.”