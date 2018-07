Krstajić: Tompson me ne zanima, niti želim da čujem za njega

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Mladen Krstajić reagovao je na kritike koje su se pojavile na društvenim mrežama zbog "lajka" fotografije hrvatskog reprezentativca Ivana Rakitića sa Markom Perkovićem Tompson na dočeku u Zagrebu.

"Iskreno, Ivanove slike lajkujem svuda gdje god se pojave automatski, tako je bilo i ovog puta. Sigurno to nisam uradio da bih podržao Tompsona koji je otvoreno protiv Srbije i srpskog naroda. Niti sam ga prepoznao na slici, niti me on zanima, niti želim da čujem za njega, niti bilo šta slično. Ko me imalo poznaje, zna koliko volim svoju zemlju i svoj narod, a poštujem druge", rekao je Krstajić Tanjugu.

Krstajić i Rakitić su dugogodišnji prijatelji, zajedno su igrali u Šalkeu, odakle datira čuvena priča o odlasku na koncert Mileta Kitića, a Rakitić je nedavno donirao semafor Radniku iz Bijeljini, klubu na čijem čelu je Krstajić.