Krstajić i Ivanović: Kostarika najvažniji meč na SP

Vršilac dužnosti selektora reprezentacije Srbije Mladen Krstajić duel protiv Kostarike na startu E grupe na Mundijalu označio je kao najvažniji, ali upozorio da je sada potrebno da se izbjegne euforija.

"Za srpski fudbal je prvo velika privilegija da se nalazi u odabranom društvu, među 32 najbolje selekcije svijeta. U završnici najvećeg planetarnog takmičenja nema loših reprezentacija, a sve selekcije koje su ostvarile plasman doći će u Rusiju sa izraženim ambicijama. Tako i Srbija. Možemo biti zadovoljni grupom", rekao je Krstajić za sajt FSS.

Kao favorita grupe označio jr Brazil, čak i za osvajanje SP, a dao respekt Švajcarskoj i Kostariki.

"Na ovakvim turnirima prva utakmica je od velike važnosti, tako i mi gledamo na duel sa Kostarikom. Želimo prvo da se dobro pripremimo, da imamo atmosferu u i oko reprezentacije koja će nam pomoći da ostvarimo svoje želje. I ne treba nam sada euforija, spustimo loptu na zemlju i uradimo sve što je potrebno kako bi spremno otišli u Rusiju i na pravi način predstavljali Srbiju".

I sportski direktor FSS Goran Bunjevčević smatra da je sada najvažnije sačuvati mir.

"Sama činjenica da je Srbija bila među 32 odabrane selekcija sveta sve nas treba da čini ponosnim. Dobili smo grupu u kojoj svakako tražimo svoju šansu, ali to ne znači da treba da padamo u neku euforiju, naprotiv. O Brazilu je suvišno pričati, njegovoj tradiciji, titulama, imenima koja danas nastupaju za njihovu selekciju. Biće to interesantan meč. Međutim, na turnirima kakvo je Prvenstvo sveta prvi meč je mnogo važan, protiv Kostarike. Jasno je kakve su nam ambicije, ali za sve ono što nas očekuje u Rusiji, moramo dobro da se pripremimo", rekao je on.

Kapiten Branislav Ivanović gledao je žrijeb a onda požurio u trening kamp ruskog Zenita.

"Na Mundijalu nema slabih reprezentacija, svaka selekcija dolazi sa visokim ambicijama. Brazil je uvek i svuda favorit, ali to ne znači ništa na ovakvim turnirima. Mislim da je nama mnogo važan start, prvi meč protiv Kostarike, meč koji gotovo po pravilu usmerava dalji tok šampionata. Moramo biti na zemlji i posvećeni kao što smo to bili u kvalifikacijama, da razmišljamo o prvom rivalu, a onda nam 'neće pobeći' ni Švajcarska, odnosno Brazil", rekao je Ivanović.