Krstajić o puču u reprezentaciji: To je činjenica

Selektor Srbije Mladen Krstajić potvrdio je riječi Milana Obradovića da se reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu spremao puč.

Srbija u petak startuje Ligu nacija protiv Litvanije u Viljnusu, a tri dana kasnije dočekuje Rumuniju.

Krstajić je pričao o početku Lige nacija, navodnom puču tokom Svjetskog prvenstva, odluci da ne pozove Luku Milivojevića na spisak, i drugim stvarima.

Selektor je održao prvu konferenciju za medije još od Mundijala i istakao da igrači koji nisu pozvani na spisak nisu prcertani zauvijek, već da je situacija takva samo za sada.

Podsjećamo, neka od većih imena neće igrati za Srbiju na otvaranju Lige nacija protiv Litvanije i Rumunije, kao što su Luka Milivojević, Branislav Ivanović, Vladimir Stojković...

"Igrači koji nisu pozvani ne znači da su prekriženi za sva vremena, to je odluka nas iz stručnog štaba, da ovim igračima koje smo pozvali ukažemo sansu i da oni svoj kvalitet dokažu kroz ove utakmice", rekao je na početku Mladen Krstajić.

Komentari Luke Milivojevića pred objavljivanje spiska uzburkali su javnost, a u javnosti se pričalo i o tome da se tokom Svjetskog prvenstva u Srbiji spremao puč od strane nekolicine fudbalera, iako je konstanto objavljivano da je atmosfera u "Orlovima" sjajna.

Pomoćnik Krstajića u reprezentaciji Milan Obradović optužio je upravo Luku Milivojevića i njegovog agenta Ramadanija da su htjeli da naprave taj puč.

"Znam ga kao igrača i kao čoveka, igrali smo u reprezentaciji i bili cimeri u par navrata. Što se tiče njegovih izjava, to je činjenica i stajem iza toga što je on rekao", potvrdio je Krstajić tadašnje riječi Obradovića.

Što se tiče eventualnog neslaganja između selektora i nekih od igrača, Krstajić je mišljenja da ne mora sve da se iznosi u javnost, a dodaje da je spisak znao skoro dvije nedjelje prije nego što ga je javno objavio.

"Slagao sam se sa selektorima i nisam. Nisam hteo da kažem nešto u javnosti iz moje pristojnosti. Ne mogu nikome da zabranim šta će da misli i gde će to da kaže. Spisak sam znao desetog, petnaestog, a objavio sam ga 22. Ako neko ima nešto protiv mene, trebalo je da izađe odmah posle prvenstva i to i kaže. Ovaj spisak se znao dve nedelje ranije".

Krstajić je istakao da se nije čuo sa igračima koji nisu pozvani na spisak, jer postoje ljudi koji su zaduženi da im to jave.

Kapiten Srbije Aleksandar Kolarov garantuje da je atmosfera u reprezentaciji Srbije bila odlična tokom Mundijala.

"Imao sam sastanak pred Švajcarsku i pričali smo otvoreno u utakmici. Sastanak je završen tako što smo se svi zagrlili na sred svlačionice. Ostale situacije, to da li je neko pravio puč ili nije, koliko sam ja video situacija je bila ne dobra, nego super, ali je isto normalno da ne mogu ja da se družim sa 23 igrača, ali to ne znači da se svi ne poštujemo, to je normalno", izjavio je Kolarov.

Selektor je dodao problem reprezentacije u nemanju dovoljno kvalitetnih lijevih i desnih bekova i istakao da je to razlog što su pozvani "matorci" Aleksandar Kolarov i Antonio Rukavina.

"Sa Kolarovim i Rukavinom imamo dva najstarija i dva najmlađa desna i leva beka. Tu su Milan Rodić i Bleki Milenković. Ko igra u Zvezdi levog beka i desnog, a ko u Partizanu? Uz Rodića koji je igrao sjajno kvalifikacije i u Zvezdi prošle sezone, desnog beka igra Crnogorac, u Partizanu levog Rumun. Trebaju svi da se zapitaju, da li u Srbiji ima bolji od Kolarova, koji ima 33 godine, na ovoj poziciji", dodao je Krstajić i rekao da je Rukavina jedini desni bek kojeg je pozvao, a da će prinudno igrati tu Ivan Milenković, ako za to bude postojala potreba.

Za kraj, Krstajić je još jedanput ponovio da je "uvek pričao ono što misli i da se nikada nije sakrivao od javnosti".

Novi sportski direktor FSS Darko Kovačević na kraju konferencije dodao je i da će se Zoran Filipović, dosadašnji skaut reprezentacije Srbije, priključiti stručnom štabu Mladena Krstajića.