Krstović: Ponele su me emocije, pa sam zato tako odreagovao

Fudbaler Crvene zvezde Nikola Krstović izjavio je da je bio siguran da će realizovati jedanesterac u penal seriji finala Kupa Srbije protiv Partizana.

Crvena zvezda sinoć je osvojila 25. put nacionalni kup, poslije boljeg izvođenja penala 4:3, a prilikom izvođenja jedanesterca došlo je do koškanja između Krstovića i golmana Partizana Vladimira Stojkovića.

"Prvi sam se javio treneru Stankoviću za izvođenje penala jer sam bio siguran u sebe i u to da ću ga dati. Malo su me ponele emocije, pa sam zato tako odreagovao. Ovaj pogodak posvećujem mojoj porodici koja me je uvek podržavala, u lepim i teškim trenucima. Mom ocu, majci i sestri, koje volim najviše na svetu", rekao je Krstović za klupski sajt.