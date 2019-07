Krunić: Težak ispit ali ćemo slaviti

Najteže je pobijediti u utakmici gdje su bodovi već unaprijed upisani ali mi očekujemo kao i cijela Banjaluka da protiv Zvijezde 09 osvojimo tri boda, kazao je danas Branisalv Krunić, trener Fudbalskog kluba borac iz Banjaluke koji sutra na Gradskom stadionu igra utakmicu 2. kola Premijer lige BiH.

"Crveno-plavi" imaju velike šanse da u subotu (20.30) protiv ekipe iz Etno sela "Stanišići" nakon remija u prvom kolu kod Željezničara, značajno popravi bodovni saldo.

Banjalučani koji će u ovom meču igrati bez lakše povrijeđenog Almedina Ziljkića, su favoriti ali to, ističu, moraju i da dokažu na terenu.

"Pred nama je najteža utakmica u kojoj svi vidimo Borac kao pobjednika. Nije tajna da želimo da u premijernom meču pred našim navijačima dođemo do trijumfa ali to ne znači da će do toga bili lako doći. Vidim da vlada veliki interes publike za ovaj meč što me jako raduje jer nam podrška sa tribina znači a na nama je da riječi pretvorimo u konkretna djela", kazao je Krunić i dodao:

"Zvijezda je u teškoj situaciji ali ne gledamo previše šta se dešava kod rivala. Fokus je na našem pristupu i nema sumnje da bi nam pobjeda ulila dodatno samopouzdanje i rasteretila nas u narednim izazovima".

Zvijezda 09 je na premijeri nove sezone doživjela žestok poraz od Tuzle Siti (1:5) a napadač Borca Srđan Vujaklija kaže da da ne može da garantuje da će ih biti dosta ali da će bar jednom "zasvirati violinu" (svaki gol proslavlja imitacijom sviranja violine).

"Očekivanja su velika i zanima nas samo pobjeda kojom bi potvrdili veliki bod osvojen u Sarajevu protiv Željezničara. Favoriti smo ali kako je već to rečen to treba da potvrdimo na terenu. Ne volim da obećavam a sigurno da ću se potruditi da slavimo i da se upišem u strijelce", rekao je Vujaklija.

Borac u novim dresovima

U Trofejnoj sali FK Borac, danas je upriličena promocija dresova i opreme za sezonu 2019/2020. a kompanija "Juventa sport" sponzor banjalučkog kluba iz prethodne sezone, i u novoj brinuće o fudbalerima Borca svih kategorija.

Juniori Omladinske škole Borca predstavili su obje garniture dresova i prateću opremu Španski brend sportske opreme "Kelme" široko je prisutan na svjetskom tržištu dugi niz godina.

Ova kompanija posvećena je proizvodnji i distribuciji sportske opreme i obuće, sa posebnim akcentom na ekipnim sportovima, posebno fudbal i futsal uz posvećenost praćenju modnih trendova.

Dresovi Borca izrađeni su od kvalitetnih materijala, a dizajn prati trendove u kreiranju sportske odjeće.

U opticaju su dvije garniture dresova. Crveno-plava kombinacija na kojoj se u gornjem lijevom uglu nalazi grb Borca, a na prsima je istaknuto ime generalnog sponzora Prointera.

Zastava Republike Srpske istaknuta je na poleđini u gornjem centralnom dijelu ispod koje je prezime igrača sa brojem, a o dizajnu tipografije odlučivali su navijači našeg kluba.

Druga garnitura je u bijeloj boji sa crvenim i zlatno žutim detaljima što je predstavljeno kao prelazno rješenje a finalna bijela garnitura dolazi na jesen", saopšteno je iz Borca.