Kutinjo i Nejmar nose Brazil, prva pobjeda "selesaa" u Rusiji

Fudbalska reprezentacija Brazila savladao je Kostariku u drugom kolu grupe E rezultatom 2:0

Brazil je napadao tokom cijelog meča, ali su Kostarikanci uspijevali da se odupru napadima "selesaa" sve do pred sam kraj.

Onda su poklekli u 91. minutu. Firmino je spustio loptu za Žezusa, a ovaj je loše prima. Međutim nekako je uspio da je spusti za Kutinja, koji trese mrežu Navasa.

Sudija je produžio utakmicu 6 minuta, ali je Brazil do drugog gola došao na isteku 97. minuta.

Nakon kontre Nejmar se ubacio u peterac i ne propušta asistenciju Košte, te potvrđuje pobjedu "selesaa".

I pored ove pobjede Brazil nije osigurao osminu finala jer je u prvom meču remizirao sa Švajcarskom. Švajcarci večeras igraju sa Srbijom, koja je u prvom kolu savladala Kostariku.

Ukoliko Srbija pobijedi obezbijediće eliminacionu fazu, a ta pobjeda bi znatno pomogla i Brazilu.

