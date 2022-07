Kvalifikacija za Ligu konferencija: "Plemići" najbliže trećoj rundi

Tri kluba iz Bosne i Hercegovine večeras gaje istu nadu u revanš utakmicama drugog kola kvalifikacija za UEFA Lige konferencije. Najbliži ostvarenju cilja zvanom plasman u drugu rundu trećeg po snazi klupskog takmičenja u Evropi, zahvaljujući pobjedi u prvoj utakmici, trenutno su fudbaleri Zrinjskog.

Mostarci su prošle sedmice odradili dobar posao na gostovanju u glavnom gradu Albanije gdje su protiv ekipe Tirane slavili rezultatom 1:0. Po prikazanoj igri zaslužili su i više od minimalnog trijumfa pa vjeruju da pred domaćim navijačima na stadionu „Pod Bijelim brijegom“ mogu ponoviti još jedno dobro izdanje.

Debi u dresu „plemića“ mladi Silivio Ilinković koji je ovog ljeta stigao iz Posušja imao je upravo u Tirani.

„Zadovoljni smo kako je sve završilo u Tirani, isto očekujemo i Mostaru. Nisam se mogao nadati boljem debiju u dresu Zrinjskog. Prije svega zahvalio bih se treneru na navedenom povjerenju i nadam se da ću i u buduće biti na visini zadatka“, kazao je Silivio Ilinković i dodao:

"Sigurno neće biti lako bez obzira na pobjedu iz prvcog meča. Imamo tu prednost od 1:0, ali opet idemo na pobjedu. Samo sa takvim pristupom možemo očekivati da ostvarimo zacrtani cilj. Moramo dati sve od sebe da bismo ostvarili što bolji rezultat, ali uz pomoć navijača ne sumnjam da će nam to biti lakše“, kazao je Ilinković.

Ekipa Tuzla sitija i Veleža identičnim su ishodom kao i Zrinjski okončali prve mečeve, ali ne u svoju korist. Fudbaleri Veleža gostovaće na Malti, gdje ih očekuje Hamrun Spartansa. Maltežani su priredili iznenađenje na „Grbavici“, te osvajače Kupa BiH doveli u nezavidan položaj pred revanš.

“Svi u klubu smo svjesni da to u prvom meču nije bilo na nivou koji smo očekivali. Ekipa Hamruna je jako kvalitetna, što smo vidjeli i ranije. To je ekipa koja igra plejmejker stil igre i ako ga uspiju nametnuti nemaju nikakvih problema. Mi smo im to dozvolili i zato smo imali probleme”, rekao je trener u stručnom štabu Veleža Adin Mulaosmanović.

Ipak vjeruje u prolaz dalje i podsjeća da su „rođeni“ i u prvoj utakmici stvorili nekoliko dobrih prilika.

„Da smo ih iskoristili, utakmica bi otišla u drugom smjeru. Naša je sreća što imamo još jednu utakmicu, znamo šta nas čeka, ali pokušaćemo kroz pozitivnu atmosferu koja vlada u ekipi pokazati da možemo odigrati dosta kvalitetnije“, kaže Mulaosmanović.

Tuzlaci će večeras na „Grbavici“ ugostiti favorizovani AZ Alkmar, a sva tri bh. kluba nadaju se prolazu dalje prije svega zbog novčanih nagrada koje su itekako važne za skromne budžete bh. klubova. Velež bi u slučaju eliminacije od nastupa na evrosceni inkasirao 450.000 evra, dok bi mu igranje u narednoj rundi donijelo još minimalno 300.000 evra, odnosno ukupnih 750.000 evra.

Ukoliko preskoči Tiranu, Zrinjski će osigurati 1.110.000 evra, a eventualna eliminacija u drugoj rundi Lige konferencijske u kasu kluba donijela bi 810.000 evra. Vrijedi istaknuti da je Zrinjski u startu kao prvak BiH nagrađen sa 260.000 evra, a dodatnih 100.000 evra donio im je nastup u prvom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka u kojem su eliminisani od Šerifa iz Moladvije. Tuzla siti je plasmanom u drugo kolo Lige konferencijske osigurao 550.000 erva. Eventualna senzaciju i eliminacija nizozemskog AZ Alkmara donijala bi im nagradu od dodatnih 300.000 evra.

Sve tri utakmice bh. predstavnika u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu igraju se večeras sa početkom u 20.45 časova.