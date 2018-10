Kvar na pokretnim stepenicama izazvao haos, povrijeđeni navijači

U Rimu je došlo do kvara pokretnih stepenica na jednoj od stanica metroa dok su se njima spuštali navijači koji su išli na fudbalsku utakmicu između Rome i CSKA. U nezgodi ima povrijeđenih.

Kako javljaju mediji, najmanje 30 navijača CSKA je povrijeđeno.

Rimski list "Mesađero" navodi da se incident desio u vrijeme najvećeg špica u 19 časova i da je jednom od Rusa amputirana noga.

Dio navijača bio je zarobljen među komadima metala, a dnevnik navodi da su ruski navijači trčali u panici uz stepenice ka izlazu sa stanice obarajući ljude koji su silazili ka metrou, zbog čega je bilo još povrijeđenih, prenosi "Sputnjik".

JUST IN: serious incident in Rome metro station after that allegedly CSKA Moscow fans jumping on escalator provoked collapse.

20 fans injured, 10 in serious condition, 1 had foot amputated.

Video of the moment, warning graphics

