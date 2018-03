LE: Sumnjiv penal na Emiratima, kraj za "milionere" i Lion

Arsenal, CSKA i Salcburg obezbijedili su mjesto u četvrtfinalu Lige Evrope.

Arsenal je nakon pobjede protiv Milana od 2:0 u prvom meču, slavio i u revanšu sa 3:1. Milan je poveo nakon 35 minuta igre sjajnim golom Čalhanulua koji je šutem sa oko 20 metara iskoristio dodavanje Rodrigeza. U 39. minutu Dani Velbak je izjednačio sa bijele tačke. Penalu je prethodila sporna situacija, nakon koje su u Milanu bili bijesni i smatraju da su oštećeni. Kontakta rukom jeste bilo, ali možda je moglo da prođe i bez najstrože kazne.

Plasman Arsenala u narednu fazu potvrdio je gol Đerdana Šaćirija u 71. minutu. Šaćiri je snažno šutirao iz daljine, Donurama je odbranio, ali se lopta od njega odbila u mrežu za 2:1. Velbek je pogodio i za konačnih 3:1 nakon male gužve u šesnestercu, a Donaruma je ostao nemoćan na drugi pokušaj u razmaku od samo nekoliko sekundi.

U četvrtfinalu ćemo gledati i moskovski CSKA koji je nakon poraza od 1:0 u Moskvi, u revanšu slavio sa 3:2. Golovin je bio precizan u 39. minutu za vođstvo Moskovljana pogotkom iskosa sa ivice kaznenog prostora, a drugo poluvreme je donijelo više uzbuđenja.

Lion je izjednačio preko Kornea u 58. minutu, ali su gosti samo dva minuta kasnije imali pravi odgovor. Mrežu Liona zatresao je Musa, da bi pet minuta kasnije već bilo 3:2. Strijelac je bio Vernblum. Lion je do kraja uspio da dođe do još jednog pogotka preko Dijaza, ali nisu imali snage za još jedan gol.

Salcburg je do četvrtfinala došao zahvaljujući pobjedi od 2:1 protiv Borusije u Dortmundu. U revanšu nije bilo golova. Borusija je do 65. minuta bila praktično bezopasna, a Salcburg je propustio nekoliko prilika da dođe do gola. Isak i Filip su sredinom drugog poluvremena propustili dobre prilike da urade nešto u ovom meču i otvore Milionerima šansu za plasman dalje, ali mreže su do kraja duela mirovale.

(sportklub.rs)