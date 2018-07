L'Equipe izabrao najgori tim Svjetskog prvenstva

L'Equipe je milionima svojih čitalaca predstavio najgori tim skoro završenog Svjetskog prvenstva u Rusiji.

Francuski sportski dnevnik na stub srama istakao je "najgore od najgorih" - s mizernim ocjenama u rasponu od 2 do 3,67, a među kojima su i tri Nijemca.

Na golmansku poziciju uvršten je Argentinac Vili Kabaljero (2,5). U defenzivnoj liniji pridruženi su mu Poljaci Lukaš Pišček (3) i Maciej Ribus (3) te Meksikanac Edson Alvarez (3) i Kostarikanac Oskar Duarte (3).

Među posramljenim su i Sami Kedira (2) i Mesut Ezil (3), veznjaci njemačke reprezentacije koji su označeni kao glavni krivci za sramotno ispadanje četverostrukog svjetskog prvaka već u grupnoj fazi. Poljskoj koloniji pridružen je i veznjak Jacek Goralski (3,5).

U L'Equipeovu ekipu kako prenosi index.hr kao najgori napadači izabrani su Nijemac Tomas Miler (2,5), Nigerijac Keleči Ihenačo (3,5) i Danac Pione Sisto (3,67).

L'Equipe have compiled a best team of the World Cup, and a worst team of the World Cup, based on average ratings out of 10. Prepare your outrage. pic.twitter.com/7VHkWoTQ7d