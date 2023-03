LŠ: Strašni Haland uništio Lajpcig sa pet golova, Inter odolio Portu

Fudbaleri Mančester Sitija su na pogon Erlinga Halanda koji je postigao pet golova razbili RB Lajpcig rezultatom 7:0 i plasirali se u četvrtfinale Lige šampiona. Poslije 1:0 u Milanu gdje je slavio Inter, danas bez golova u Portu, pa ćemo Inter gledati u četvrtfinalu.

Meč su obilježili Erling Haland i sudija Slavko Vinčić. Istina, ogromna pobjeda i pet golova Norvežanina bacili su u sjenku sumnjive odluke slovenačkog arbitra koji je dosudio diskutabilan penal za 1:0 i pri rezultatu 2:0 progledao kroz prste Edersonu da mu ne pokaže crveni karton.

Haland je spakovao pet golova i tako izjednačio rekord Lionela Mesija koji je takođe postigao toliko pogodaka Bajer Leverkuzenu takođe pod palicom Pepa Gvardiole.

Norvežaninu je večeras sve ulazilo i ponovo je u svom stilu, pokupio sve odbitke, uvijek bio na pravom mjestu, jedan gol je dao i tako što su ga napucali na gol liniji.

Prvi je pao u 22. minutu, poslije tog sumnjivog penala.

PERFECT PERFORMANCE Erling Haaland v RB Leipzig: 63' played 30 touches 5 goals 8 shots/8 on target (2.76 xG) 1 key pass 2/2 successful dribbles 3/3 aerial duels won 10 Sofascore rating A display that will go down in #UCL history. #MCIRBL pic.twitter.com/XPgzL7ui4l