Lacio izrekao doživotnu zabranu ulaska na stadion trojici navijača

Fudbalski klub Lacio saopštio je danas da će trojici navijača doživotno zabraniti pristup stadionu, zbog "diskriminacije i antisemitizma", tokom nedavnog rimskog derbija.

Prvi, koji je identifikovan zahvaljujući nadzornim kamerama, nosio je dres sa natpisom "Hitlerson" sa brojem 88, koji se u neonacističkom pokretu koristi u značenju "Hajl Hitler".

Rimska policija navela je da se radi o Nijemcu, koji je incident napravio i na gradskom derbiju 2009. godine.

Druga dvojica optužena su za "navodno" korišćenje fašističkog pozdrava. Policija je navela da se radi o rumunskim državljanima.

Disciplinski odbor Serije A će do 4. aprila odlučiti o svim sankcijama u vezi sa navodnim antisemitskim povicima, koji su se čuli u nedjeljnom derbiju.

Lazio set to ban three fans from attending matches for life following anti-Semitic conduct during the weekend’s Rome derby, including one who wore a Nazi message on his replica top pic.twitter.com/lErGqU4IS2