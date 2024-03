Lacio ostao bez trenera

Mauricio Sari više nije trener Lacija.

Iskusni stručnjak odlučio je da podnese ostavku poslije poraza u Seriji kod kuće od Udinezea rezultatom 2:1. Lacio je trenutno deveti na tabeli sa malim šansama da izbori Evropu sljedeće sezone.

| Maurizio Sarri has RESIGNED as manager of Lazio, reports @sportmediaset! pic.twitter.com/7l1uDp0sEP