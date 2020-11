Lajpcig šokirao PSŽ, Sevilja slavila nakon preokreta

Fudbaleri Čelsija su sa 3:0 pobijedili Ren, Lajpcig je pobijedio PSŽ sa 2:1, dok je Sevilja došla do preokreta i slavila sa 3:2.

Čelsi i Ren nisu odigrali najzanimljiviju utakmicu na Stamford Bridžu, ali i pored toga je Čelsi bez većih problema oduševio navijače i osvojio sva tri boda.

Već u 10. minutu utakmice Ren je napravio veliku grešku i bio je to jedanaesterac za Čelsi kada je oboren Timo Verner, a isti igrač je preuzeo odgovornost i doveo Engleze do vođstva.

Nije bilo mnogo dešavanja u nastavku prvog poluvremena, a onda defanzivac francuskog predstavnika pravi i drugi penal, dobija drugi žuti i crveni karton i Ren ostaje sa desetoricom, a Čelsi stiže do velikih 2:0.

Na konačnih 3:0, postavio je Tami Abraham u 50. minutu utakmice i Čelsi bez većih problema dolazi do važna tri boda poslije dva gola sa "bijele tačke".

Možda i najzanimljivija utakmica bila je između Sevilje i Krasnodara, odigrana na Ramon Sančes Pishuanu.

Krasnodar je poveo već u 17. minutu, a samo četiri minuta kasnije na semaforu je stajalo 2:0, kada je gost iz Rusije dobio jedanaesterac i Markus Berg ga je pretvorio u gol.

To je bio treći penal večeri, a nije se igralo ni 20 minuta. U nastavku, vidjeli smo dosta uzbuđenja. Sevilja je pred kraj prvog poluvremena smanjila na 2:1 i u isto vrijeme je gol pao u Lajpcigu i Londonu, jer je Čelsi takođe sa penala uvećao prednost.

Poslije tog gola Rakitića, desio se novi haos. Isključen je Navas zbog oštrog prekršaja. U nastavku je Sevilja igrala sa desetoricom fudbalera, ali je En Nesiri bio nerješiva enigma za Krasnodar.

Postigao je sljedeća dva gola u kratkom vremenskom periodu i Sevilja pravi herojski čin i dolazi do nevjerovatnog preokreta! Pošto do kraja nije bilo golova, Sevilja je sa 3:2 slavila na najnevjerovatniji način – preokretom sa desetoricom.

Lajpcig je kao domaćin uspio da šokira i preokrete rezultat protiv Pari Sen Žermena i upiše pobedu rezultatom 2:1, iako su ih mnogi otpisali pre samog početka utakmice.

PSŽ je poveo već u 6. minutu zahvaljujući sjajnom Anhelu Di Mariji, ali je on napravio veliku grešku nakon tog gola jer je nešto lošije izveo jedanaesterac i Gulaši je to odbranio bez većih problema.

Prokockali su šansu da u gostima brzo dođu do dva gola prednosti i to im se obilo o glavu. Do kraja poluvremena je Razenbal Lajpcig uspeo da izjednači, a sjajnom igrom u nastavku i da preokrene na 2:1.

PSŽ je ubrzo ostao sa igračem manje, a u samom finišu je isključen i Kimpebme i PSŽ je sa devet igrača na terenu zabilježio poraz u Njemačkoj i sebi dodatno otežao situaciju oko prolaska u narednu fazu Lige šampiona.

Liga šampiona, treće kolo: