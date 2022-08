Lalatović: Potrebno je vreme da sve legne kako treba

Kada je Benjamin Tatar u trećem minutu sudijske nadoknade protiv Igmana pogodio za vođstvo Borca od 1:0, te kada se dva minuta kasnije začuo i posljednji zvižduk sudije Miloša Gigovića, veliki kamen olakšanja pao je sa srca svima u redovima "crveno-plavih", pogotovo treneru Nenadu Lalatoviću.

Dvije vezane pobjede popravile su atmosferu u Platonovoj ulici. Priznao je to i Lalatović u razgovoru za "Glas Srpske".

"Mnogo nam znači to što smo vezali dve pobede u jako neizvesnoj ligi, jer sam rekao da svako svakog može da pobedi. Čim neko spoji dva trijumfa, odmah ide u vrh tabele. Pobeda protiv Igmana puno znači za samopouzdanje mojih igrača, mene lično, svih nas u klubu", konstatovao je Lalatović.

Borčev trener je mamac za publiku. Dugo je bio na meti uprave "crveno-plavih", a kada su im se putevi konačno spojili, to je dovelo do euforije. Zato se i svaki njegov potez posebno mjeri, svaka izjava važe, nerijetko i izvuče iz konteksta.

"Izvanredno sam primljen. Možda i 'jače' nego što je trebalo. Običan sam, normalan trener koji radi svoj posao, koji je požrtvovan, posvećen. Kada sam došao u Republiku Srpsku, mnogi su pomislili da će moje ekipe početi da lete, ali to je nemoguće, potrebno je vreme da sve legne kako treba", naglasio je Lalatović.

Harizmatični stručnjak veoma temperamentno vodi utakmice. Video-klip sa kompilacijom njegovih pokreta pored aut-linije dok vodi utakmice postao je viralan na društvenim mrežama.

"To je zaista sramota. Taj ko je napravio taj klip je običan s...d! Imam troje dece, oni to gledaju, moji prijatelji takođe... Poslali su mi drugari taj klip, nisam ni znao da postoji. Ti koji prave te klipove, to nisu ljudi, to su monstrumi. Snimaju sve, pa onda izmontiraju i prave od mene budalu. Da, kada je šansa za gol, uzbudim se, gledam hoće ga dati, neće... Navijači mi psuju majku, imam pritisak medija, kao da sam u areni, kao gladijator, svi su platili kartu, gledaju mene... Vičem, skačem, idem ubrzanim hodom, jer pratim kontru, mahinalno. Šta sam ja uradio što ne rade drugi treneri? Da udarim svom pomoćniku šamar kao Simeone, rekli bi da sam budala, da ugrizem sudiju za nos kao Klop, oni bi rekli da sam lud. Nisam budala, oni su budale, jer se bave mnome", u svom stilu je rekao Lalatović.

Šef stručnog štaba Borca ne da na sebe, pogotovo na porodicu, odnosno djecu. Na naše pitanje da prokomentariše izjavu trenera TSC-a Žarka Lazetića u srpskim medijima, koji je poslije utakmice njegovog kluba protiv Partizana rekao da se neće desiti da dođe u dresu “crno-bijelih” na utakmicu sa djecom i da igra da izgubi.

"Žarkovu izjavu mi je skoro neko pokazao, stvarno nisam znao da je to rekao. On je brat Nikole Lazetića, s kojim sam popravio odnos. Cenim ga kao trenera i nikada ga ne bih spomenuo, kao ni njegovu decu. On je rekao jedan od trenera, a ja bih mu poručio, ako si toliko hrabar, kaži, Nenad Lalatović je izveo decu. Moraš da ima m..a da to kažeš, a ne da okolišaš. Izigravaš velikog Murinja po Srbiji. Možeš da pričaš o meni, kad napraviš neki veliki rezultat, kao što sam ja napravio, kad napraviš ime i prezime kao što sam ja to uradio. Zameram mu jednu stvar, odličan je trener, odličan momak, ali moje sinove je sad spomenuo i nikad više. I opet ću to uraditi, opet ću izvesti svoju decu na 'Marakanu'", poručio je Lalatović.

Banjalučani su počeli da pobjeđuju i donekle izbrisali loš start. Stiglo je devet novih igrača, a Lalatović insistira na još dva. Prije starta sezone "bio je na vezi" sa Zvezdanom Terzićem, imao je ideju da dovede Ibrahima Mustafu. Međutim, nije mu se ispunila želja.

"Pitao sam ne samo za Mustafu, već i za Srđana Spiridonovića, te Vladimira Lučića, koji je otišao u Čukarički. 'Brđani' su platili nešto za njega, imaju i pravo otkupa. Dejan Stanković mi je rekao da mu Mustafa treba, a ja sam ga hteo šest meseci na pozajmicu. Očekivao sam da će u Zvezdi imati malo razumevanja za mene, da će mi pomoći. S druge strane, njihovim igračima dobro bi došlo da igraju u jakoj ligi kao što je u BiH. Ovde oni ne bi pobeđivali po 10:0, već bi morali "oguliti d..e" - zaključio je Lalatović.

Deki zaslužuje sve pohvale

Lalatović prati i igre svog matičnog kluba Crvene zvezde. Ističe da njegov bivši saigrač Dejan Stanković radi odličan posao.

"Deki zaslužuje sve pohvale za svoj rad. Ima fenomenalne igrače, bukvalno ima dva tima. Njegov drugi tim je bolji od cele lige", istakao je trener "crveno-plavih".