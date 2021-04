Lalatović o odlasku iz Vojvodine: Nek dovedu nekog s kim će piti kafu

Trener Vojvodine Nenad Lalatović najavio je svoj odlazak iz Vojvodine.

On je ljut što niko od ljudi iz uprave nije razgovarao s njim, niti s igračima, koji ugovori ističu za mjesec dana.

"Uvek ću štiti svoje igrače, preponosan sam, postao sam bolji trener i čovek pored njih. Ja ću otići iz Vojvodine na leto i to uprava želi. Ove sekunde bih dao otkaz, to je njihova sramota što ne zovu mene i mojih 10 igrača kojima ističu ugovori. Svi klubovi nek znaju da ja od leta nisam trener Vojvodine pošto me ova uprava ne žele - pola želi, pola ne želi", rekao je Lalatović na konferenciji za medije pred meč sa Zlatiborom.

Lalatović je primijetio da mnogi kritikuju Vojvodinu što je "tek" četvrta u Superligi.

"Bićemo treći! Pun sam samopouzdanja - kažem vam da će Vojvodina biti treća, vodiću tim kao da se borimo za opstanak. Ova dva kola sam hteo da im dam malo oduška, ali vidim da smeta stručnjacima, pa kad smo četvrti nekima smeta", dodao je on.

On je na kraju rekao da će napustiti Vojvodinu na kraju sezone.

"Ja neću ostati u Vojvodini, da ne bi brinuli za zdravlje, nek dovedu trenera s kojim će piti kaficu i sastavljati tim. Sa mnom ne znaju, ja im kažem suprotan sastav", zaključio je Lalatović.