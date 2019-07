Lampard dogovorio uslove sa Čelsijem

Frank Lampard, trenutno menadžer Derbi Kauntija, dogovorio je uslove sa svojim klubom iz igračkih dana Čelsijem. Prema navodima britanskih medija očekuje se da će tokom četvrtka biti i zvanično predstavljen kao novi menadžer "plavaca".

Nekada sjajni vezni fudbaler na klupi kluba sa Stamford Bridža naslijediće Italijana Mauricija Sarija, koji je napustio posao nakon samo jedne sezone i preuzeo Juventus.

Navodno Lampard je na Stamford Bridžu bio na pregovorima koji su trajali do 1.30 sati u četvrtak ujutru. Uslovi su finalizovani, a Lampard je najviše želio da dobije garancije od vlasnika Romana Abramoviča vezano za njegova očekivanja i planove kluba nakon što istekne jednogodišnja zabrana dovođenja igrača, koju je izrekla Svjetska fudbalska federacija (FIFA).

Derbi Kaunti je ranije dozvolio Lampardu da uđe u pregovore sa Čelsijem.

Tokom blistave igračke karijere Lampard je čak 13 sezona nosio dres "plavaca" za koje je odigrao 648 takmičarskih utakmica i postigao 211 golova. Sa Čelsijem je osvojio čak 11 pehara, među kojima su i tri naslova šampiona Engleske, te po jedan u Ligi šampiona i Ligi Evrope. Igrao je još za Vest Hem, Svonsi, Mančester Siti i Njujork Siti. Igračku karijeru okončao je 2016. godine, a menadžer Derbija postao je 31. maja 2018. Za reprezentaciju Engleske nastupio je 106 puta uz 29 pogodaka.

HE’S HOME! Frank Lampard is the new Chelsea head coach! #WelcomeHomeFrank