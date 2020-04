Lazar Marković nominovan za "Heroja Beograda"

#Repost @rtvpink (@get_repost) ・・・ Lazar Marković, fudbaler Partizana, odlučio je da u vanrednoj situaciji da sve od sebe da pomogne svojim komšijama. On je na oglasnoj tabli u svojoj zgradi okačio obaveštenje da ukoliko nekome od njegovih komšija, posebno onim starijim, treba bilo kakva pomoć, da mu se obrate. Tokom vanrednog stanja, pomoć komšijama je Lazaru prioritet. - Mislim da je to najnormalnija stvar i hvala Nikoli Rokviću koji je ovo pokrenuo. Javljale su se komšije, pomogao sam koliko sam mogao, a tu sam šta god da treba – rekao je mladi fudbaler. Zato što je pokazao visoki stepen solidarnosti i odgovrnosti u ovim teškim vremenima, Lazar je s pravom nominovan za nagradu „Heroji Beograda“, koju dodeljuju grad Beograd i TV Pink. Ovo je njegova priča. #herojibeograda #heroji #gradbeograd #rtvpink #fkpartizan #crnobelaporodica

