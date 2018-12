Le Talek upozorava PSŽ: U Francuskoj nigdje nije kao na Marakani

Bivši fudbaler Crvene zvezde Damijen Le Talek upozorio je Pari Sen Žermen, klub iz njegove domovine, da ga čeka vruća atmosfera u Beogradu na meču Lige šampiona.

Parižanima je neophodan trijumf za plasman u osminu finala, ali sadašnji fudbaler Monpeljea smatra da takav zadatak neće biti nimalo lak.

"Stadion Zvezde prima 55.00 ljudi, ali dođe i više navijača. Svih 90 minuta stoje i pjevaju bez prestanka. Oni nisu navijači, već fanatici. Ponekad, 'tifozi' ispune cijeli stadion. Tu je i veliki tunel prije nego što se izlazi na teren, u kome je dosta policije. Zna da destabilizuje goste", rekao je Le Talek, a prenosi "Parizijen".

Le Talek, koji je u Zvezdi proveo dvije i po sezone, naglašava da atmosfera kao što je na stadionu "Rajko Mitić" sigurno nema nigdje u Francuskoj, ali i rijetko gdje u Evropi.

"Igrao sam za Borusiju iz Dortmunda, gdje je takođe atmosfera izvanredna. Ipak, na Marakani je dvostruko bolje. Biće teško i mojim doskorašnjim saigračima, ali na takvom stadionu sve je moguće", poručio je Le Talek, koji nije mogao da se izjasni za koga će da navija jer je od malena simpatizer PSŽ-a.

Prema njegovim riječima, sigurno je da domaćin neće biti neprijateljski nastrojen prema Parižanima.

"Ne očekuje se opasnost za goste. Pari Sen Žermen ima zvijezde, zna kako da se nosi sa takvim pritiskom", rekao je Le Talek, dodajući da navijači PSŽ-a nemaju razlog za strah u Beogradu.

Le Talek ističe i da ne vjeruje u nečasne radnje u utakmici PSŽ - Crvena zvezda 6:1 u prvom duelu u Ligi šampiona.

"Moramo da sačekamo do kraja slučaja. Ipak, ne vjerujem da bi klub uradio takvu glupost, znajući da ga UEFA prati već godinama. Zvezdi to nije potrebno. Zahvaljujući učešću u Ligi Evrope i Ligi šampiona klub je dosta novca prihodovao. To je, mislim, lažna priča", završio je on.

Utakmica 6. kola C grupe LŠ Crvena zvezda - PSŽ zakazana je za sutra od 21 sat na stadionu "Rajko Mitić".