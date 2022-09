Legenda Ajaksa udario po Tadiću: Kao da je potpuno ostao bez nje

Očigledno je da je vođa fudbalske reprezentacije Srbije visoko podigao standarde svoje igre, toliko da je ova statistika od početka sezone zapravo "trn u oku" legendarnom Vesliju Snajderu.

Pet asistencija na 10 nastupa učinak je na kojem bi pozavidjeli mnogi ofanzivci, ali tako nešto izgleda ne važi za kapitena Ajaksa, Dušana Tadića.

Istina, nije Srbin još uvijek postigao nijedan gol od početka sezone, ali nekadašnji reprezentavac Nizozemske smatra da je vrijeme da Tadić ostane na klupi.

"Njegova forma počinje da izgleda sramno, kao da je potpuno ostao bez nje. U ovom momentu morate da ga izvučete iz ovakve situacije tako što ćete ga stavite na klupu. Razumijem ja da je on kapiten, ali on to može da bude i van terena, zar ne? Onda si vrhunski kapiten. Nije problem što ga neće biti na terenu, jer je tu proveo dosta vremena. Da sam tako igrao ja bih sugerisao treneru: 'samo me ostavi na klupi' ", rekao je bivši fudbaler Ajaksa u emisiji "Veronica Offside", nakon poraza "Kopljanika" od AZ Alkmara od 2:1.

Istina, Tadić je ostao bez konkretnog učinka na tom susretu, ali se olako zaboravio het-trik asistencija protiv Herenvena samo osam dana prije AZ Alkmara.

Treba imati u vidu i novu filozofiju trenera Alfreda Šrojdera koji Srbina najčešće vidi kao desnokrilnog ofanzivca što je značajna promjena u odnosu na prethodne četiri sezone kada je svoju klasu pokazao kao klasičan plejmejker igrajući iza napadača uz potpunu slobodu.