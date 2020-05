Legenda Intera potcijenio virus: Bio sam budala

Legendarni fudbaler Intera Đuzepe Bergomi govorio je o svom iskustvu sa korona virusom.

On je preko Instagram lajva rekao da je istinski kaje zbog svog ponašanja prije samog saznanja da boluje od Covid-19.

Bergomi kaže da je bio u kontaktu sa mnogo osoba i da je pogrešio.

"Početkom marta sam se razbolio, uticalo mi je to na čulo ukusa, a boljela su me i pluća. Razvio sam antitijela, ali ljekari su mi rekli da me to neće skroz zaštititi. Bio sam slab, nisam mogao da sjedim zbog bola u leđima, stalno sam bio na nogama", rekao je Bergomi i dodao:

"Sve je to trajalo između 20 i 25 dana. Sad se osjećam sjajno, počeo sam da trčim, uskoro ću biti potpuno zdrav. Bio sam budala i potcijenio sam virus, pa sam 26. februara išao u Napulj da komentarišem utakmicu između Napolija i Barselone. Bio sam u kontaktu sa previše ljudi, jako sa pogriješio", istakao je Bergomi koji je istinska legenda "nerazura".

U karijeri je nosio samo dres Intera, za koji je igrao u periodu od 1979. do 1999. godine.

(b92)