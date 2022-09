Legenda Junajteda impresionirana Ten Hagom

Pola Skolsa "ohrabrio" je menadžer Mančester Junajteda, Erik ten Hag, nakon njegovog dolaska iz Ajaksa ovog ljeta.

Ten Hag napustio je nizozemski klub na kraju prošle sezone nakon četiri i po sjajne godine u Amsterdamu.

I bivši Junajtedov veznjak Skols impresioniran je Ten Hagom jer je rano promijenio svoju filozofiju.

“Publika postaje nervozna kada golman pokuša odigrati dodavanje od dvadeset metara, to nije filozofija Junajteda, to je Barselone ili Ajaksa. S Erikom ten Hagom, slučajno je naišao. Nakon utakmice s Brentfordom shvatio je da nema igrača za takvu igru, znao je da mora ići direktnije" rekao je Skols za The Overlap.

Ten Hagov rani rad na "Old Trafordu" impresionirao je Pola, koji je sretan što je bivši šef Ajaksa odlučio ne ustrajati u svom izvornom planu igre.

Dok je dotjerivao svoj sistem, Ten Hag je pritom izbacio neke velike igrače.

Kapiten kluba Hari Megvajer nije startovao u Premijer ligi od poraza kod Brentforda.

(Football 365)