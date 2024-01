Legenda Rome mijenja Murinja

Prema pisanju italijanskih medija gotovo sigurno će na klupu Rimljana sjesti nekadašnji kapiten i legenda Vučice Danijele De Rosi.

Očekuje se da ugovor bude potpisan do juna ove godine, sa opcijom da se produži ukoliko se obe strane slože. Takođe uskoro će biti poznato i ko će pomagati De Rosiju.

AS Roma are closing in on the final details for Daniele De Rossi to be appointed as new head coach. Contract expected to be valid until June with an option to extend in case all parties want to continue together. Staff members already being discussed. pic.twitter.com/i0sluoIu1y