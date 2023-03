Legendarni Francuz: Vlahović je moj mlađi brat

Nekadašnji francuski fudbaler Frank Riberi govorio je o svom nekadašnjem saigraču Dušana Vlahovića sa kojim je igrao u Fiorentinu, te naglasio da Srbina posmatra kao mlađeg brata.

Riberi je odgirao dvije sezone sa Vlahovićem u "Violi", a sada ga je uporedio sa Erlingom Halandom.

"Dušan ima drugačije karakteristike od Halanda, ali je vrhunski igrač sa vrhunskom ličnošću" rekao je Riberi u razgovoru za "La Gazzetta dello Sport".

Prisjetio se vremena u Firenci gdje je bio i Federiko Kjeza, još jedan igrač "Stare dame".

"Kjeza i Vlahović su moja mlađa braća! Juventus donosi veliki pritisak i tu se uvijek očekuje da pobjeđujete i dajete golove. Federiko i Dušan imaju veliki potencijal, kvalitet i hrabrost. Ne boje se ničega. Jako predano rade na treninzima kao što sam ih uvijek i savjetovao u Firenci" dodaje Riberi.

Ipak, smatra da sa Di Marijom u napadu mogu da urade velike stvari.

"Ako su sva trojica zdravi i na 100 odsto, to je sjajan napad. Di Marija liči na Robena, obojica su ljevaci i spadaju u kategoriju šampiona i umjetnika. Ono što mnogi ne mogu ni rukama, on uspjeva nogama. Ne čudi me što toliko utiče na Juventus", zaključio je legendarni Francuz.