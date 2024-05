Legendarni Francuz napušta ''Crvene đavole''

Rafael Varan naredne sezone neće nositi dres Mančester junajteda.

Odluka je zvanična i francuski štoper će kao slobodan igrač moći da traži novi klub pošt su on i klub odlučili da neće biti produžetka saradnje.

Varan je u Junajted došao iz Real Madrida 2021. godine. Nije se proslavio u engleskom velikanu za koga je odigrao 93 utakmice u svim takmičenjima i postigao dva gola. Međutim, veći problem predstavlja što je za svog perioda na ''Teatru snova'' propustio više od 40 utakmica zbog povreda.

Posljednji put pred navijače giganta iz Engleske izaćiće u srijedu protiv Njukasla u okviru Premijer lige. Ostaje još uvijek nejasno hoće li se pojaviti na centru ''Old Traforda'' kako bi se samo pozdravio ili će biti u sastavu ekipe, pošto je već neki period odsutan zbog povrede.

''Vidjeću navijače na posljednjoj utakmici u ovoj sezoni da se oprostimo. Biće to veoma emotivan trenutak za mene'', istakao je Varan.

Thank you for everything, @ManUtd pic.twitter.com/4nwJxk4ddf