Legendarni Josip Skoblar u centru skandala zbog napada na žene i dijete

Čuveni hrvatski fudbaler Josip Skoblar (79) u centru je skandala u Hrvatskoj pošto je kako piše 24sata.hr napao tri žene i dijete.

Portal 24sata.hr je objavio da su subotu ujutro tri žene i dijete iz Zagreba otišli na more u Privlaku. Parkirali su na rubu slijepe ulice, a onda ih je verbalno i fizički napao Skoblar. Navedeno je da je legendarni jugoslovenski fudbaler vikao je na njih, mahao krampom, a jednu od njih je uhvatio za vrat i povrijedio joj nogu. Jedna od napadnutih žena je osoba s invaliditetom i onkološki pacijent.

Dio napada je snimljen.

“Kupale smo se oko sat vremena, nas tri prijateljice i moj sin i taman smo mislili krenuti dalje. Odjednom, dolazi prema nama čovjek u terencu. Stao je iza našeg auta i počeo galamiti i prostačiti. Ja sam prvo mislila da nešto nije u redu s njim”, rekla je žena čije je ime poznato redakciji portala 24sata.hr, i dodala da je iz automobila izašao s krampom i da ju je u jednom trenutku uhvatio za vrat.

Njena prijateljica Mirjana je dodala da im je vikao da su “seljačine” i “Balkanci”.

Zadarska policija je potvrdila da je zaprimila prijavu o verbalnom i fizičkom napadu te da je krim istraga u toku.

Skoblar se preko svoje kćerke Josipe i poručio da mu je žao.

“Bila je burna reakcija. Ipak, na početku te slijepe ulice jasno je naznačeno da nije dopušteno parkiranje i zaustavljanje. Već godinama zovemo policiju zbog ljudi koji parkiraju na putu i na plaži, a ovaj auto je bio parkiran na tuđem terenu. Vjerojatno mu se to godinama nakupljalo. Naravno, to nije izlika za burnu reakciju i on se duboko ispričava zbog toga,” rekla je Skoblarova kćerka.

Skoblar je u karijeri igrao za OFK Beograd, Olimpik iz Marselja, Hanover i Rijeku, dobitnik je “Zlatne kopačke”, nagrade za najboljeg golgetera Evrope, a sa Jugoslavijom je 1962. stigao do polufinala Svjetskog prvenstva.