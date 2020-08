Legendarni Nakata za "Nezavisne": Našao sam sebe u proizvodnji sakea

4月18日(土) 午前9:55~10:00 テレビ朝日「SAKE NEW WORLD #3」放送 日本だけでなく、世界各国のお酒好きや美食家から注目され、世界中に多くのファンを生み出している“日本酒”。 中田英寿が、そんな日本酒の新しい可能性や、これまでにない楽しみ方、世界に広げるための様々の先端技術など、”日本酒の未来”を日本酒業界の最前線で活躍する人々への独占取材とともにナビゲートします。 次回の放送では、日本酒の魅力を伝える利き酒師や資格にフォーカスし、利き酒師との会話することで日本酒の楽しみ方の幅が広がることを紹介します。 番組概要 テレビ朝日「SAKE NEW WORLD」 毎週土曜日 午前9時55分 https://www.tv-asahi.co.jp/sake/#/ ※放送内容は変更になる場合がございます。 Sake is one of the most popular Japanese items. Hidetoshi Nakata is going to introduce you how you can have real fun with Sake, the latest technology and people who are dedicate in sake industry. This TV program will focus on sake sommeliers and do interview. #japanesetraditon #SAKENEWWORLD #sake #japaneseculture #japantrip #japanbeauty #nihonmono #hidetoshinakata #日本酒 #にほんもの #中田英寿 #利き酒師 #利き酒師

