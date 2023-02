Legendarni Vornok: Srećom, ja sam uvijek bio idiot

Legendarni engleski trener Nil Vornok, koji se sa 74 godine vratio na mjesto menadžera Hadersfilda, kaže da ga niko neće kriviti ako ne uspije održati klub u ligi. Naglasio je da čovjek treba biti idiot da preuzme klub u ovako teškoj situaciji, ali srećom on je "uvijek bio idiot".

"To je zaista veliki izazov. Uvijek sam mislio da će to biti krajem februara ako se vratim. Želim raditi samo 10 sedmica godišnje, ako sam iskren, i to će uvijek biti klub koji volim poput Hadersfielda, KPR-a ili Kardifa”, rekao je Vornok

On se vraća na pozornicu s koje je prethodno otišao 1995. godine.

"Gledam stadion i mislim da sam ga pomogao izgraditi", rekao jeVornok.

Englez je bio menadžer koji je vodio klub na nekadašnjem stadionu "MekAlpin", danas poznat kao "Džon Smits".

"Znao sam voditi igrače na starom stadionu na građevinske radove i sjediti u betonu glavne tribine i govoriti: 'Ovo će biti ovdje sljedeće godine.' To budi lijepa sjećanja", prisjetio se engleski stručnjak.

Vornok postaje četvrti menadžer kluba u devet mjeseci, a njihov treći u sezoni nakon što je Mark Foteringam otpušten prošle sedmice nakon samo četiri mjeseca na čelu.

Od gubitka finala plej-ofa prošle sezone i menadžera Karlosa Korberana, ovo je bila sezona pada, iako Vornok uživa u izazovu. "Oni su sjajni igrači. Gledaš raspored i moraš biti prokleti idiot da dođeš ovamo, srećom ja sam uvijek bio idiot", prenosi "The Guardian"