Legendarni fudbaler: Vlahović nema fudbalsku inteligenciju

Nekadašnji fudbaler Juventusa Paolo Di Kanio za italijanski list "Tutosport" govorio je pred utakmicu tog kluba sa Interom, u kojoj je izneo kritike između ostalog i na račun Dušana Vlahovića.

Derbi koji će barem privremeno riješiti lidersku poziciju u italijanskom prvenstvu igra se u nedjelju od 20.45, a sve oči su uprte u Masimilijana Alegrija i njegovu ekipu, kojoj posljednjih sezona ne ide baš najsjajnije.

„Ne možemo da kažemo da će ovaj meč riješiti prvenstvo jer je još rano, ali može dati dobar pravac. Pobjeda bi više značila Alegriju koji bi uprkos slabijem kvalitetu i mašti od rivala, svoju ekipu psihološki mogao da ubedi da ima materijala da osvoji Skudeto. Bojim se da ćemo na terenu malo vidjeti fudbalske predstave. Juve će prepustiti loptu Interu, a on po prirodi neće forsirati igru dok ne pronađe linije koje voli. Voleo bih da vidim dva tima koja jedni drugima daju golove, ali kako stvari stoje nadajmo se da ćemo posle dvadesetak minuta dosadne igre vidjeti jedan gol“, rekao je Di Kanio na početku intervjua.

Trener Juventusa Masimo Alegri je često na meti kritika u Italiji, ali očigledno ima i onih koji ga brane.

"Veoma mu se divim. Njegov Juventus u odnosu na ostale ispada anomalija, igra veoma italijanski, prepušta loptu rivalu. To je legitiman način, Alegri radi odlično u odnosu na ono što ima na raspolaganju, optimizuje „materijal“. Biće teško do maja izgurati sa ovakvim timom u borbi za titulu. On zaslužuje aplauze iz drugih razloga – ima samo dva, tri individualna kvaliteta u ekipi i odlično ih koristi. Ubacuje mlade igrače, stalno rotira ekipu, tako da sem standarna 2-3 igrača ne zna se ko će još igrati. Za razliku od ostalih trenera mladima daje veću minutažu, a ne da uđu u igru par minuta kada ekipa već vodi 4:0, iako Juventus nikada toliko ne postiže golova jer ne može u ovim okolnostima".

Di Kanio je posebno grubo kritikovao srpskog napadača Dušana Vlahovića, ne birajući riječi.

"Ako nije uspeo u Torinu to je 75 posto njegova krivica. Ako ste jaki, koliko god da ste frustrirani zbog nekoliko prilika za gol, morate da pokazujete inicijativu, morate da ste posvećeni snazi i koristite lopte koje vam kasnije dođu. U Firenci je bio „zapaljen“, vjerovao je u sebe, igrao sa radošću. U Juventusu je sve očigledno drugačije, čak i u pritisku, ali je otkrio mnogo krhkosti o njemu, o njegovim izborima, o tome da nije fudbalski inteligentan kada naiđe na poteškoće. Ja sam grub i direktan kada kažem da nema fudbalsku inteligenciju, ali to ne znači da ne može da igra u Juventusu. Mora da nauči da radi neke stvari na terenu jednostvano, jer na taj način ne samo da dovodi saigrače u uslove da rade dobro, već i da mogu da mu vrate loptu. Veliki i čist talenat jak je u teškoćama", zaključio je Di Kanio.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.