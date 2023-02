Legendarni fudbalski komentator preminuo u 77. godini

Slavni britanski fudbalski komentator Džon Motson preminuo je u 77. godini.

Motson, rođen u Salfordu, u Lankaširu, imao je zapaženu karijeru na BBC-ju, pokrivajući 29 finala FA kupa i 10 svjetskih prvenstava.

Nakon što je počeo kao novinski izvještač u Barnetu i Sheffield Morning Telegraphu, Motson se pridružio BBC-ju 1968. kao sportski voditelj na Radiju 2.

Motsonov komentar o čuvenom udarcu Ronija Radforda koji je pomogao vanligaškom Herefordu da izbaci prvoligaša Njukasl iz FA kupa 1972. doveo ga je do najveće naplate na Utakmici dana - gurnuvši ga u centar pažnje i naklonosti sportske javnosti.

Njegova duga karijera uključivala je i dvoje Olimpijskih igara i nezaboravni trijumf Vimbldona u finalu FA Cupa 1988. protiv Liverpula na "Vembliju" kada je "Luda banda" pobijedila "Kulturni klub".

