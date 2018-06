Legendarni golman Roj Kerol za "Nezavisne": Grčka pokazala da je sve moguće

Zašto ne bi Srbija ili Hrvatska osvojile titulu? U fudbalu se nikad ne zna. To je pokazala Grčka, kada je osvojila Evropsko prvenstvo 2004. To daje nadu svim timovima da mogu do trofeja, rekao je za "Nezavisne" Roj Kerol, golman Linfilda, koji je četiri sezone nosio dres Mančester junajteda.

Godine 1995. je uplovio u seniorske vode i to u dresu Hala, a od tada je nosio dresove još 10 klubova, među kojima se svakako izdvaja Mančester junajted. Ima 40 godina, a tek prije dvije godine je ostvario san da sa nacionalnim timom igra na nekom velikom takmičenju. Sjeverna Irska je igrala na Evropskom prvenstvu u Francuskoj, gdje je eliminisana u osmini finala. Nažalost, njegova selekcija se neće naći na Mundijalu u Rusiji, koji počinje sutra, a Veliku Britaniju će predstavljati samo Engleska. "Gordi Albion" je uvijek bio u najužem krugu favorita za trofej, ali po mnogima ove generacija igrača je jedna od najslabijih kada je Engleska u pitanju. Kerol se slaže da sada nisu u krugu favorita, ali ističe da ovaj tim nije toliko slab.

"Ova je ekipa vjerovatno najmlađa u istoriji, ali ne bih rekao da je najslabija. To može da bude velika prednost za Englesku. Navijači sada ne govore da će Engleska osvojiti trofej, nego da idu da steknu iskustvo za buduća takmičenja. Igrači koji su otišli u Rusiju najbolji su koje Engleska ima i ovaj tim može da šokira svakoga. Nemaju šta da izgube i nema pritiska", rekao je Kerol, koji je sa Mančesterom bio prvak Engleske.

NN: Da li je, po Vašem mišljenju, Geret Sautgejt najbolje rješenje za menadžera Engleske i da li može da rastereti pritiska ovu mladu ekipu?

KEROL: On je menadžer i to znači da je najbolje rješenje. Već je vodio ove mlade igrače i zna šta može da očekuje od njih. Nadam se da su igrači sada dosta opušteniji i da će da pokažu svijetu da mogu da naprave velike stvari. Kada igrate za Englesku, uvijek postoji pritisak, ali treba da uživaju u Mundijalu i ako budu uživali, mogu da naprave velike stvari.

NN: Ne možemo a da Vas ne pitamo ko su, po Vašem mišljenju, favoriti i ko su potencijalna iznenađenja?

KEROL: "Dark hors" bi mogao da bude Portugal. Kristijano Ronaldo neće još dugo da igra za reprezentaciju. Ronaldo je osvojio sve i fali mu samo Mundijal. Kada govorimo o favoritima, tu Španija, Argentina, Francuska... Teško je prognozirati i sve zavisi od toga kako će timovi pristupiti takmičenju. Za mene su glavni favoriti Španija i neke od južnoameričkih zemalja.

NN: Mogu li Srbija ili Hrvatska biti neka od iznenađenja turnira?

KEROL: Nikad se ne zna to su kvalitetne ekipe. Grčka je osvojila Evropsko prvenstvo 2004. i to daje nadu svim timovima da mogu do trofeja. Većina, uslovno rečeno, manjih ekipa se zadovolji učešćem. Volim fudbal zato što i te "manje selekcije" mogu da se nađu na velikoj sceni, a to je pokazala i Sjeverna Irska koja se plasirala u Francusku na EP prije dvije godine. U fudbalu sve može da se desi.

NN: Engleska je poznata po huliganima, što se vidjelo i u Francuskoj 2016. Da li, nažalost, možemo nešto slično da očekujemo i u Rusiji?

KEROL: Uvijek će biti onih navijača koji će da prave probleme. Nema samo Engleska problema s tim, nego i ostale zemlje. Nisu dovoljni samo jedni navijači da bi nastao problem. Neka mala grupa navijača pravi probleme i tako će biti uvijek. Fudbal je najvažnija sporedna stvar na svijetu i ovo je najveći svjetski događaj i nadam se da će sve proći kako treba.

NN: Uskoro punite 41 godinu, koliko dugo Vas još možemo očekivati na terenu?

KEROL: Nadam se još godinu dana, a poslije toga ćemo da vidimo. Igraću dok mi tijelo ne kaže da je gotovo. Kada tijelo više ne bude moglo da izdrži, onda nema više smisla da igram. Uživam u fudbalu, živim u svojoj zemlji. Sve je odlično van terena, a još uvijek uživam dok igram.

NN: Šta je Vaša tajna, s obzirom na to da Vam karijera traje evo već 23 godine?

KEROL: Tajna je biti golman (smijeh). Biti golman nije toliko zahtjevno kao kod igrača. U tom slučaju imaš nekoliko godina više od igrača ako čuvaš tijelo i ako živiš zdravo. Istina je da izgubiš brzinu, ali dobiješ na iskustvu i znaš gdje i kako se što bolje postaviti.

O Fergusonu

NN: U Mančester junajtedu ste sarađivali sa ser Aleksom Fergusonom, što je bez sumnje san mnogih fudbalera?

KEROL: On je najbolji menadžer na svijetu i to kažem pošto sam imao mnogo različitih menadžera. Osim toga, bio je odličan čovjek van terena. Uvijek je znao da izvuče ono najbolje od fudbalera. Imao je odlične asistente koji su radili s njim. Tokom sedmice su sve radili treneri, ali on je bio gazda. Pustio je trenere da rade sa igračima, a njegovo je bilo da nas na najbolji mogući način spremi na sve izazove.

Najbolji saigrač/protivnik

NN: Kada biste morali da izaberete jedno ime, za koga biste rekli da Vam je bio najbolji saigrač, a ko najteži protivnik?

KEROL: Bio sam veoma srećan što sam igrao sa mnogo odličnih igrača. Igrao sam sa Tedijem Šeringemom u Vest Hemu kada je imao 41 godinu. Bio je nevjerovatan, njegovo znanje je nevjerovatno. Ali, uvijek kažem da mi je najbolji saigrač bio Pol Skols. Jedan od najboljih fudbalera svijeta. Imao je savršenu viziju igre, znao je šta treba da radi i prije nego što lopta dođe do njega. Kada govorimo o protivnicima, to je bez sumnje Tijeri Anri. Mogao je da postigne pogodak iz bilo koje pozicije. Bio je savršen napadač.