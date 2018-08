Legende "crveno-bijelih" poručuju: Nikome neće biti lako na "Marakani"

Povatak "Crvene zvezde" u društvo najboljih klubova Evrope obradovao je legende "crveno-bijelih" ali i oživio uspomene na najslavnije dane jedinog kluba sa ex - YU prostora koji je pokorio Stari kontinent.

"Crvena zvezda" se vratila kući, tamo gde joj je i mjesto u evropskoj fudbalskoj eliti i ko god dođe na nekadašnju "Marakanu" (danas stadion "Rajko Mitic") neće mu biti lako, poručile su legende ovog kluba među kojima su i članovi generacije iz 1991. koja je u Bariju 1991. osvojila Kup Šampiona a potom i tadašnji Intertoto kupa (danas je to Svjetsko klupsko prvenstvo).

Dragan Džajić

Na tribinama stadiona u Salcburgu u srijedu je bila i neprikosnovena legenda "crveno-bijelih" Dragan Džajić, kojeg je meč u Austriji vratio u prošlost.

"Moja ljubav prema Zvezdi traje 56 godina. Od prošlosti se ne živi, ali naravno da utakmice kao što je ova u Salcburgu vraćaju sećanja i na neke dane od pre skoro tri decenije. Srećan sam puno. Zvezda je još jednom pokazala da je fabrika dobrih rezultata. Rad kluba u zadnjih nekoliko godina je morao da donese rezultate", kazao je Džajić. Priznaje da nakon prvih 45 minuta nije vjerovao u čudo.

"Posle prvog poluvremena sam mislio da imamo šanse. Onda je usledilo šokantno drugo poluvreme. Moram da priznam da nas je Salcburg pritisnuo, pretilo je čak i da primimo i više golova. Međutim, u tome i jeste snaga Zvezde, da se izdigne kada niko ne veruje u nju. To je Zvezda radila nekad ranije, to je počela da radi i sada, neka nastavi tako. Najvažnije je da smo ušli u Ligu šampiona, sada može mirno da se radi, jer taj materijalni momenat je veoma bitan za klub", dodao je Džajić.

Robert Prosinečki

Zvezdin čarobnjak iz veznog reda iz najslavnijih dana "crveno-bijelih", a danas selektor BiH, Robert Prosinečki takođe nije skrivao sreću zbog, kako kaže, jednog od najvećih uspjeha srpskog fudbala u novijoj istoriji.

"Veliki, veliki uspjeh. Ovo je odlična stvar za klub koji je, kao i mnogi sa naših prostora, godinama u problemima, prije svega onim finansijskim. Biće to dobra injekcija i početak, nadam se, jednog novog razdoblja Zvezde. Klub se vraća na pozornicu velikih u Evropi. To je najvažnije, a o prognozama i krajnjim dometima sada ne treba pričati i biti opterećen tim. Kakvi su izgledi nije ni bitno. Treba da igraju, uživaju, a stvaranje pritiska nekim velikim rezultatom je bespotrebno. U grupnoj fazi čekaju ih klubovi koji su finansijski giganti. Treba, naravno, sanjati i težiti, ali treba biti i realan i proslaviti prije svega ovo što su do sada napravili. Taman posla da sada treba postavljati neke ciljeve do te granice kao što je titula", istakao je Prosinečki.

Ilija Najdoski

Ilija Najdoski bio je član proslavljene generacije "crveno-bijelih", koja je 1991. pokorila Evropu, a ovo ga sada i te kako podsjeća na Bari.

"Ima, naravno, neke sličnosti u te dve utakmice. Još ako se i dalje nešto slično bude dešavalo, bilo bi super. I mi smo tada igrali slabije u prvom poluvremenu, a onda proradili u drugom, kada je bilo najpotrebnije, kao sadašnja generacija. Fudbal je takav, da vraća i nagradi hrabrost i zalaganje bez obzira na to ko je protivnik sa druge strane", kazao je Najdoski.

Proslavljeni Makedonac srećan je zbog navijača, koji su svoju ljubav prama voljenom klubu na najbolji način pokazali brojkom od oko 15.000 u Austriji.

"Srećan sam lično, zbog mog kluba, ali pre svega zbog navijača. Ovo je najveća nagrada njima koji zaslužuju da ponovo gledaju Zvezdu tamo gde joj je mesto, a to je evropska elita. Zvezda se vratila kući i želim joj da ostane što duže tu gde jeste. Znamo svi da ih sada čekaju utakmice s evropskim fudbalskim kremom. Međutim, klub je sada ubrizgao i jednu značajnu finansijsku injekciju. Sada je druga priča, sada se može razmišljati i o pojačanjima, igrači su smireniji pa, uz malo sreće, ko zna kako će sve to izgledati. Nova faza istorije je počela", smatra Najdoski.

Refik Šabanadžović

S pažnjom i sjetom na skoro tri decenije ranije, iz svog doma u Sarajevu utakmicu u Salcburgu gledao je nekada najbolji defanzivac Evrope Refik Šabanadžović. Svjestan je da očekivanja realno ne mogu biti prevelika, fudbalski as ipak poručuje.

"Na 'Marakani' nikome neće biti lako igrati, tako da nije puno važno ko je protivnik Crvenoj zvezdi i u grupnoj fazi. Naravno, to je nivo više. Kvalitet je puno jači, Zvezda neće biti favorit, ali ni totalni autsajder. Vjerujem da ovaj tim ima i može još puno toga da pokaže. Zvezda je igrala prošle sezone u Ligi Evrope i nije se obrukala. Vidim da su najavljena i dodatna pojačanja, pa očekujem da nastave ovu pozitivnu priču", istakao je Šabanadžović.

On se nada da će uspjeh Beograđana imati pozitivan uticaj i na ostale klubove, ne samo u Srbiji, negi i u regionu.

"Prethodnih nekoliko sezona bili su Dinamo, Maribor, Partizan, sada Crvena zvezda. Fudbal u regionu očigledno napreduje i siguran sam da će ovaj uspjeh i pozitivan trend biti dodatni motiv i ostalim ekipama, uključujući i one iz BiH", dodao je Šabanadžović.

Tri "zmaja" u eliti

Tri fudbalska reprezentativca Bosne i Hercegovine će ove sezone igrati u UEFA Ligi šampiona. Miralem Pjanić ponovo s Juventusom cilja samu titulu. Velike ambicije svakako ima i Roma kapitena Edina Džeke, dok je treći "zmaj" u elitnom društvu Ermin Bičakčić, član Hofenhajma.