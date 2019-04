Leo Mesi nakon duela sa Smolingom ostao ležati krvav na travi

Defanzivac Mančester junajteda Kris Smoling brutalno je startovao na Lionela Mesija tokom prvog poluvremena četvrtfinalne utakmce Lige šampiona protiv Barselone nakon čega je Argentinac krvav ostao ležati na travi.

O Smolingu se prije ove utakmice pričalo jako puno s obzirom na to da su pojedini engleski mediji prenijeli njegovu izjavu u kojoj je navodno izjavio da zna tajni način na koji će zaustaviti Mesija, ali je on na konferenciji za medije demantovao te natpise, ali svejedno je rekao da se raduje susretu protiv jednog od najboljih igrača svih vremena.

Before the game, Chris Smalling told Messi to "bring it on." He wasn't joking. pic.twitter.com/0u64JdSN3X