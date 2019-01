Lešinarenje oko Sale: Kardif zaustavio isplatu prve rate

Nestanak Emilijana Sale isprva je sve neposredno uključene u tragediju inspirisao na dirljive i emotivne poteze. Ali, čim su se pribrali, počeli su računati, jer s prelaskom nestalog golgetera iz Nanta u Kardifa povezan je prevelik novac.

Sedamnaest miliona evra, rekordan iznos za izlazni transfer kod prvih i ulazni kod drugih.

Sala je nestao prošlog ponedjeljka, samo dva dana nakon što je potpisao za Kardif, dakle kao aktealni igrač tog kluba, koji se njegovom dotadašnjem poslodavcu Nantu za to obavezao isplatiti ogroman novac.

Iako je par dana kasnije objavljeno da će Kardifu štetu nadoknaditi osiguranje, čini se da to nije tako.

Sala je bio registrovani igrač Kardifa u trenutku nestanka, pa je velški klub koji igra u Premijer Ligi, prema zakonu dužan isplatiti odštetu za njega.

Ali, Daily Telegraph piše da je Kardif zaustavio isplatu prve rate odštete u iznosu od šest miliona evra.

Engleski mediji dodaju i da osim toga razmatra podizanje tužbe zbog nemara. Ali, ne preciziraju koga to Kardif namjerava tužiti, prenio je Index.hr.

Francuski mediji pak pišu da se u rat oko novca za Salu uključio i Bordo. Klub iz kojeg je Sala prešao u Nant u ljeto 2015. za milion evra, sada traži svoj dio postotka od nove prodaje njihovog bivšeg igrača. Uostalom, to je precizirano u njihovom ugovoru s Nantom kada su mu prodavali Salu. Ali, on je neposredno nakon tog transfera nestao tako što je avion kojim se vozio po nevremenu upao u olujno more Engleskog kanala.

Predsjednik Bordoa Valdemer Kita donirao je šest hiljada evra za nastavk potrage za Salom, ovako komentariše novu situaciju:

"Ne želim razgovarati o novcu dok traje ova drama. Trenutno ne razmatramo nikakv postupak u tom smjeru. Kasnije ćemo vidjeti."