Lester iz Liverpula doveo golmana Denija Vardija

Engleski premijerligaš Lester Siti je iz Liverpula doveo golmana Denija Vardija.

Lester Siti je na zvaničnoj klupskoj internet stranici naveo da je sa 25-godišnjim golmanom potpisao četverogodišnji ugovor.

Lokalni mediji pišu da je Lester Vardija otkupio za 12,5 miliona funti, ili 14 miliona evra.

Vard je u dosadašnjoj karijeri branio za Vreksam, Tamvort, Liverpul, Morekambi, Aberden, Hadersfild Taun i Lester Siti. U dresu reprezentacije Velsa je zabilježio četiri nastupa.

#lcfc have agreed terms with Liverpool for the transfer of goalkeeper Danny Ward #WelcomeWard https://t.co/2CC0eNcLGr pic.twitter.com/raVR2abdUW