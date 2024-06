Lete stolice na sve strane: Tuča navijača Srbije i Engleske (VIDEO)

Navijači Srbije i Engleske sukobili su se na ulicama Gelzenkirhena uoči meča na Evropskom prvenstvu.

Ono čega su se svi pribojavali, dogodilo se. Tenzije su ipak prevelike, a samo se ovako nešto i očekivalo tokom dana.

Došlo je do incidenata, a na snimcima koji se šire mrežama, vidi se da navijači jedni druge gađaju inventarom iz kafića.

Morala je čak i policija da interveniše.

Just arrived in centre of Gelsenkirchen and a large group of hooded face-covered locals attacked a load of Serbian fans outside a bar! Hundreds of England fans including kids eating and drinking yards away, totally uninvolved! Lively start to the day! pic.twitter.com/7mn0DAzIPS