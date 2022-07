Levandovski čuvar plaže u Majamiju

Fudbalski klub Barselona na originalan način saopštio je da se poljski golgeter Robert Levandovski priključio ekipi na pripremama u Majamiju.

Katalonci su objavili snimak na kojem se Levandovski u trenerci Barselone, na plaži u Fort Loderdejlu u blizini Majamija, obraća navijačima iz kućice u kojoj borave čuvari plaže.

The Robert Lewandowski. pic.twitter.com/trSoeG51hC

Kako je preneo "Sky sport" Barselona je Bajernu za Levandovskog platila 50 miliona evra.

Poljak bi kasnije danas trebalo da obavi ljekarske preglede i bude zvanično predstavljen kao ljetno pojačanje Katalonske ekipe. On se već priključio ostatku ekipe koja mu je priredila toplu dobrodošlicu.

Welcome to the fam! pic.twitter.com/9cHcZZKmIo