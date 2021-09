Levandovskom uručena "Zlatna kopačka"

Napadač Bajerna Robert Levandovski zvanično je proglašen za osvajača "Zlatne kopačke" za proteklu sezonu.

Tokom prethodne sezone, uprkos mesecu pauze zbog povrede, Levandovski je postigao više golova nego šest Bundesligaških klubova.

Tačnije, on je postavio novi rekord nemačke lige sa 41 golom.

Tim povodom upriličena je svečanos u klupskom muzeju Bajera, a okupljenima se obratio Poljak koji se zahvalio ženi i saigračima.

"Ponosan sam na ono što smo postigli kao tim", izjavio je.

I would like to thank my family, team mates, coaches and the entire @FCBayern teamI am extremely proud of what we have achieved together as a team. Thank you! #GoldenShoe2021 pic.twitter.com/UzECuxSd03