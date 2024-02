Leverkuzen oborio rekord Bajerna, "pogurao" ih nevjerovatan kiks golmana (VIDEO)

Fudbaleri Bajer Leverkuzena oborili su rekord u nepobjedivosti, ako gledamo njemačke klubove.

"Farmaceuti" su u petak uveče slavili protiv Majnca (2:1), što je bila 33 utakmica u nizu u svim takmičenjima u kojima nisu pretrpjeli poraz.

Dosadašnji najbolji učinak imao je minhenski Bajern (32), a ovaj uspjeh dodatno povećava činjenica da je Leverkuzen slavio u čak 29 susreta.

Posljednji poraz pretrpjeli su u posljednjoj rundi prošle sezone Bundeslige.

Od tada je upisao 19 pobjeda i četiri remija u prvenstvu, potom šest trijumfa u Ligi Evrope, te četiri pobjede u nacionalnom Kupu.

Inače, do trijumfa nad Majncom stigli su golom Roberta Andriča u 68. minutu.

Nije to bio baš dobar šut iz daljine, međutim, golman Robin Centner je neobjašnjivo ispustio loptu, koja je završila iza gol-linije.

ROBERT ANDRICH RETAKES THE LEAD WITH A STRIKE FROM DISTANCE!!! WHAT AN ERROR FROM ROBIN ZENTNER!!! FLORIAN WIRTZ (2003) WITH THE ASSIST! pic.twitter.com/xr4RIlm62R https://t.co/vo3Dfda6B5